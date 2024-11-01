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藍闢國會新戰場 財劃法下周闖關

聯合報／ 記者鄭媁屈彥辰／台北報導
立法院財政委員會十一月四日、六日、七日續審財劃法修正草案。圖為藍綠立委日前討論修法。本報資料照片
立法院財政委員會十一月四日、六日、七日續審財劃法修正草案。圖為藍綠立委日前討論修法。本報資料照片

朝野釋憲大戰暫告落幕後，國民黨主席朱立倫把油門踩到底，再開新戰場。立法院財政委員會下周一連三天排審「財政收支劃分法」，力拚初審通過。黨中央和黨團已完成內部溝通，將國民黨版略作調整，要全速闖關，中央、地方搶錢大戰正式開打。

國會改革法案幾乎被宣告違憲，國民黨在國會另闢戰場。財劃法目前累計共計廿二案，但尚無行政院版，歷經公聽會、詢答與廣泛討論，財委會國民黨籍召委陳玉珍下周將繼續排案審查，朱立倫先前已下軍令，要求本會期一定要完成三讀。

現行中央、地方的財政劃分比例為七比三，國民黨版已略作調整，朝把餅做大方向，將中央擴大統籌分配稅款從原主張的五千多億元降為三千多億元，約回到六比四。

陳玉珍預告，排了三天議程，都可以充分討論，尊重也歡迎朝野立委表達意見。

朱立倫曾多次公開表達重視財劃法修法。他強調，財劃法討論廿五年，修法唯一關鍵就是中央多拿部分，必須還給各縣市政府。先前國民黨團邀請各縣市政府討論後，提出的分配原則，包括優先給弱勢、貧窮的縣市等，但民進黨團竟說是搶錢、削弱賴清德執政。

黨內人士表示，智庫本周已與黨團完成內部溝通，將黨團版略作調整，雖然有的縣市仍不甚滿意，但絕對會比現況多一些，朱立倫一直希望推進法案進度，解決「富中央、窮地方」的困境，最終版本是共識決，希望共體時艱，讓財劃法更貼近實際需求。

至於調整後的版本，黨內人士表示，顧慮到立委各有提案，下周會先走完初審程序，再進入院會協商期，暫時不會掀牌。由於預算會期，後續還有國營事業、前瞻特別預算及明年度總預算案要處理，按時程推估，下周必須力拚讓草案送出委員會，一個月冷凍期滿，才有機會在休會前完成三讀。

國民黨立院黨團日前拜會雲林縣府時，總召傅崐萁也說，財劃法在立院是特急件，下周將優先密集審議，盡可能在本會期通過。

傅崐萁 國會改革法案 朱立倫 財劃法 財政收支劃分法 賴清德 釋憲 陳玉珍

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