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立院三讀修正組織法…NCC新委員洗牌 4人選受關注

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者吳思賢報導
《國家通訊傳播委員會組織法》修正案三讀通過，牽動NCC新委員的洗牌。圖／聯合報系資料照片
《國家通訊傳播委員會組織法》修正案三讀通過，牽動NCC新委員的洗牌。圖／聯合報系資料照片

《國家通訊傳播委員會組織法》修正案三讀通過，牽動NCC新委員的洗牌！

根據新的組織法規定，NCC委員最多兩任，不得再連任，現任主委陳耀祥確定任滿之後下台。至於先前被提名為主委人選的現任副主委翁柏宗，更是已經擔任第三任，不符合新法規定。

行政院長卓榮泰會怎麼提名NCC新委員人選，備受外界關注。在NCC組織法修法之前，行政院方面傾向不重提人選；如今組織法修法已經三讀通過，外界猜測行政院會的因應方案有三：一是重提主委等人選，包括先前由行政院副院長鄭麗君提出的台灣經濟研究院劉柏立所長；二是另外推薦新的人選；三是堅持再提翁柏宗。三個方案裡面，第一個最單純，第三個方案難度最高。

照片為NCC官網截圖
照片為NCC官網截圖

至於副主委的部分，應該會維持原案，也就是維持由師大大傳所教授陳炳宏為副主委人選；在其他委員的部分，應該也會維持原案。先前外界認為NCC現任主秘黃文哲資歷最夠，只是因為考量性別因素，而退居專門委員詹懿廉之後，還是有機會成為委員人選，不過黃文哲最近的發言屢屢引起關注，不只日前被立法院韓國瑜公開調侃，後來甚至在第一時間就解釋說翁柏宗不是第三任而是退休後重算的第一任；結果NCC在正式記者會也不挺黃文哲的這種說法。

聚傳媒

NCC 修法 劉柏立 卓榮泰 立法院 翁柏宗 陳耀祥 韓國瑜

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