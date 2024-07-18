NCC組織法刪去萬年、過渡條款！學者認為是完善機制

前（16）日是立法院會期最後一天，立法院長韓國瑜敲槌宣告最後一個三讀法案「新住民基本法」通過，他於臉書發表感言說，「議事搥落下，圓滿結束」，本會期總共通過了55個議案，包括保障人民權益、打擊詐騙、保護海洋生態等，相當不錯成績單，體現了中華民國民主的可貴力量。立法院16日也三讀通過《國家通訊傳播委員會組織法》，修改NCC共7位委員屆滿得連任的萬年條款，改為任期4年並僅能連任一次；並刪除舊委員延任的過渡條款。

民眾關切NCC修法進度！賴祥蔚：因質疑NCC公正獨立性

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，NCC組織法修改，主要是修訂被稱為「萬年委員」的條款，符合任期應明確的民主精神。他表示，民眾普遍質疑NCC的公正獨立性，先前有民調針對NCC主委陳耀祥應不應該馬上停職，有46.4%民眾認為「很應該」、25.9%表示「還算應該」，也就是有超過70%受訪者認為應該馬上停職。儘管如此，NCC組織法修訂應該是完善機制，修法未必是針對他。

藍白聯手法案大清倉 NCC組織法三讀通過

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/07/15～2024/07/16）統計調查，NCC近兩日探索概念出現「NCC組織法三讀、過渡條款、法案大清倉、黃國昌、葉元之」等字詞。立法院會期最後一天，爭議法案大清倉，除了NCC組織法，本來遭到詬病的花東快條例，也在朝野協商後，國民黨撤案改成偏建議性質的主決議，要求交通部8月完成評估，12年內完工。

對於NCC組織法修改，民眾黨立委黃國昌表示，民眾黨的立場本來就是要求實質審查NCC委員，立場從未改變。而國民黨立委葉元之強調，NCC委員本應為任期制，不應無限期連任，違背民主精神的「萬年委員」更不可能為社會接受，「陳耀祥確定掰了，做得爛的不該繼續做。」

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年07月15日至2024年07月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『NCC』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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