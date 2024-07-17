「向詐欺宣戰」打詐4法三讀通過 法務部：為打詐立下重要里程碑

打詐專法、洗錢防制法部分條文修正等打詐4法在立法院全數三讀通過，法務部今天晚間表示，代表政府全面向詐欺宣戰，為打詐立下重要里程碑，堅守打擊犯罪及保護被害人的職責。

立法院會昨天三讀修正通過洗錢防制法部分條文，納管幣商，未來提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，否則最重處2年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元以下罰金。

此外，立法院會也三讀修正通過刑事訴訟法部分條文，規範調查犯罪、蒐集證據可用GPS與M化車辦案。加計立法院會12日三讀修正通過「詐欺犯罪危害防制條例」及「通訊保障及監察法」部分條文，行政院所提出的打詐4法已全數三讀通過。

法務部新聞資料指出，感謝全體立法委員的支持，參酌法務部所擬具的「科技偵查及保障法」草案，將科技偵查方法法制化，提供執法人員重要執法利器，回應社會對於科技打詐的殷殷期待；並從實體面加重罪責、強化規範密度。

新聞資料表示，打詐4法三讀通過，代表政府全面向詐欺犯罪宣戰，法務部將持續督導所屬檢察機關嚴懲詐欺犯罪，並強化跨部會、跨領域、跨機關的橫向聯繫，以徹底打擊詐欺犯罪，瓦解詐欺犯罪組織。

法務部指出，打詐4法順利完成立法，為打詐立下重要里程碑，也藉由此「打詐4箭」齊發，溯源追查詐欺共犯，使詐欺犯罪無所遁形；此外，法務部也將結合「打詐國家隊」，落實打詐行動綱領，加強打詐執法力道，堅守打擊詐欺犯罪及保護被害人的職責，也期盼公私協力，全民攜手防詐，共同守護國人財產安全。