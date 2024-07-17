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綠批藍白政治消耗 盡力完成民生法案

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨立委吳思瑤17日聯訪時，呼籲藍白新會期別再惹事生非。（吳思瑤臉書）
民進黨立委吳思瑤17日聯訪時，呼籲藍白新會期別再惹事生非。（吳思瑤臉書）

「若藍白陣營在這個會期不要提出這麼多毀憲亂政的議案，其實會通過更多福國利民的法案！」民進黨立院黨團幹事長吳思瑤17日在記者聯訪時指出，在非常困難的政治環境下，民進黨團仍努力與行政部門合作，讓再生醫療雙法、打詐四法、《國民體育法》等民生法案順利通過，希望藍白休會時好好想想，別繼續搗亂。

綠委審法案符合程序？

第11屆立法院第1會期16日落幕，立法院長韓國瑜說，這個會期共通過55個議案，是非常不錯的成績單。對此，吳思瑤指出，很多法案是由行政部門研議，也要各黨派努力齊心來推動，其中很多是民進黨立委積極排案、排審，且完全依循立法院的程序推動，讓議案在程序面跟實質面都做出很好的審查。

「民進黨團成員功不可沒，但我們不會居功！」吳思瑤說，立法院是各黨要齊心協力的場域，如果藍白要搶功勞、割稻尾，民進黨團尊重；事實上，如果藍白陣營在這個會期不要提出這麼多毀憲亂政的議案、不要進行無謂的政治消耗，其實會有更多福國利民的法案能夠通過。

盼新會期別再亂搞

她歎說，民進黨團在這個會期也拆了很多會癱瘓政府運作的立法炸彈，例如《全民健康保險法》，或是《0403震災重建條例》草案與《花東快速公路建設特別條例草案》等，民進黨團透過協商及對話，用主決議方式來取代修法或立法，穩住政府施政。

吳思瑤最後提到，希望國民黨團、民眾黨團在立法院休會期間可以好好思考，未來新會期要繼續毀憲亂政下去嗎？民進黨立委郭國文也不滿指出，第一、不顧違憲疑慮，貫徹「只要藍白要、有什麼不可以」？第二、辦綠不辦藍，暴力藍委沒事，送醫綠委就要送紀律？第三、藍白收割機到處開。

批藍白釋憲空窗惡搞

郭國文痛批，用黑箱、暴力通過擴權法案後，藍白深知有違憲疑慮，因此把握空窗期「惡搞」。 他指出，從鏡電視、雞蛋調查委員會，到要求賴總統來「即時回答」立委提問，每個都有違憲疑慮。他也砲轟，要不是藍白亂搞擴權法案，一直想要違憲「質詢」總統，也許賴總統已完成史無前例的國情咨文。

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