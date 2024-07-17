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立院第1會期落幕 朱立倫：韓國瑜發揮最大智慧協調

中央社／ 台北17日電
國民黨主席朱立倫（中）上午前往台北大安區成功民眾活動中心，出席第三波民主改革「國會改革說明會」。記者曾學仁／攝影
國民黨主席朱立倫（中）上午前往台北大安區成功民眾活動中心，出席第三波民主改革「國會改革說明會」。記者曾學仁／攝影

第11屆立法院第1會期16日晚間落幕，國民黨主席朱立倫今天說，立法院長韓國瑜發揮最大的耐心及智慧協調，國民黨立法院黨團總召傅崐萁及幹部，則在和民進黨協商過程中受盡屈辱，共通過55個議案，在最艱苦的環境下，真的是非常不簡單。

國民黨今天下午召開中常會，會中除了朱立倫發表談話外，也由傅崐萁向中常委報告，立法院第1會期國民黨團通過的議案成績單。

朱立倫在會中表示，總統賴清德就任這2個月是鬥兩岸、鬥在野黨、政敵，用攻擊代替過去的防守，不斷製造衝突；因此最辛苦的就是立法院，在韓國瑜的帶領下，黨團總召與幹部等54名成員的努力，面對最辛苦的狀況，直到昨天半夜才完成本會期，共通過55個議案。

朱立倫指出，在這最艱苦的環境下，通過重要改革及民生法案，非常不簡單，除了國民黨團團結一致，也要謝謝民眾黨8席立委，一起努力改革及重視民生法案。過程中朝野折衝的辛勞，都由韓國瑜發揮最大的耐心及智慧協調，而傅崐萁及黨團幹部則受盡民進黨的屈辱，民進黨採用完全對抗攻擊的方式，這對台灣非常不好。

談到美國前總統、共和黨總統候選人川普日前造勢遇刺受傷，朱立倫則說，川普被槍擊一案震驚全世界，大家都對任何暴力行為完全不能容忍，全世界都在譴責暴力，都希望透過最和平的方式、最安定的手段，進行民主的選舉。

朱立倫指出，所有的政治領袖都在川普遇襲後，強調一定要團結，一定要團結、用和平的手段爭取民主，而在台灣，賴總統卻是相反，鬥兩岸、鬥在野黨，用攻擊代替過去的防守，不斷製造衝突。

此外，朱立倫也說，國民黨對於此次共和黨全國代表大會，派出副秘書長江俊霆、智庫副執行長凌濤、副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝，以及國民黨駐美代表秦日新等5名代表。此次參訪除了向共和黨表達國民黨的關切，同時透過這次交流，再增進國民黨與美國的關係。

朱立倫說，8月的美國民主黨全國代表大會，則將由組發會主委許宇甄、國民黨立委葛如鈞、邱若華，以及發言人楊智伃等代表組團出席。

國民黨 朱立倫 韓國瑜

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