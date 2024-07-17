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NCC萬年條款刪了...主秘稱翁柏宗「重新計算」是第一任 學者批：玩文字遊戲

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者吳思賢報導
NCC主委陳耀祥等4委員任期將於7月31日屆滿。圖／聯合報系資料照片
NCC主委陳耀祥等4委員任期將於7月31日屆滿。圖／聯合報系資料照片

萬年委員條款被終止！現任主委陳耀祥確定任滿必須下台。《國家通訊傳播委員會組織法》修正案7月16日在立法院三讀通過，刪除原任委員在新委員產生前可以延任的規定。這個奇怪的條款，被外界稱為萬年委員條款。

先前也提案修法的國民黨立法委員葉元之說，NCC的萬年委員絕對不被民主社會接受，民主國家都強調任期，連總統都有任期，而考試院、監察院及大法官等其他相關機關之委員，在立法院不同意的情況下，都不能繼續延任做下去，NCC委員當然不應該例外。

報載NCC主任秘書黃文哲在修法通過的第一時間就公開指出，現任副主委翁柏宗兩任退休之後再擔任，所以要重新計算，現在只是第一任而不是第三任。對此，一位不願意具名的新聞學系教授指出，這次的修法非常明確，就是NCC委員最多兩任，什麼退休後重新計算，這是玩文字遊戲，論及本次的修法旨意，當然是不行的。

這位新聞學系教授說，一來本次修法就是要避免單一委員佔位太久，而讓意識形態影響到NCC的運作；二來更何況台灣的傳播管理人才濟濟，豈有缺誰不可的道理？NCC委員的任期有所限制，才符合民主精神，也有助於行政管理和傳播生態的新陳代謝。

照片為NCC組織法修正條文對照
照片為NCC組織法修正條文對照

 

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