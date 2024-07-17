綠：民進黨最重視新住民權益 藍白勿不實抹黑

民進黨今天表示，藍白陣營不實抹黑民進黨阻擋新住民基本法，是因為不照顧新住民，但民進黨政府上任至今，一直務實推動長遠健全新住民權益政策，「最重視新住民權益的就是民進黨」。

民進黨透過新聞稿表示，為提升國家對新住民照顧及權益保障，新住民權益專法成為這屆立法院焦點，民進黨立委以「新住民權益保障法」提案，藍白兩黨則主推「新住民基本法」。

民進黨說，立法院院會昨天在藍白兩黨人數占優勢下，強行推翻12日3個黨團簽字認同的協商結論，強硬表決以「新住民基本法」三讀通過新住民權益專法，並引起藍白陣營不實抹黑民進黨阻擋基本法，是因為不照顧新住民。

民進黨表示，陸委會已明確示警，之所以不應以「新住民基本法」來建構新住民權益保障專法，因中國籍配偶也是新住民，用「基本法」法律架構來處理新住民的事務，會讓「新住民基本法」凌駕於兩岸人民關係條例、港澳條例、國籍法與入出國移民法之上，兩岸條例、港澳條例將變成子法，且民眾黨提案條文模糊曖昧，恐引發配偶取得國籍年限疑慮，反而製造社會紛爭。

民進黨說，事實上，一直以來最重視新住民權益的就是民進黨，早在2005年時政府即設立「外籍配偶照顧輔導基金」，以中央預算來支援地方政府設立新住民家庭服務中心、提供醫療補助、社會救助、法律服務、外籍配偶學習課程、子女托育、多元文化推廣等多項計畫，後續並以「新住民發展基金」名稱延續至今。

民進黨表示，許多新住民團體近期曾呼籲暫緩通過基本法，重點需擺在新住民權益保障，尤其12日黨團協商獲共識之後，民眾黨卻因為政治利益推翻結論，國民黨也因為藍白利益交換跟隨民眾黨腳步否決協商，讓不少新住民深感遺憾，深怕新住民權益保障的明確入法將曠日廢時，影響新住民實質權益。

民進黨也說，請新住民放心，民進黨政府會持續務實推動相關權益政策。