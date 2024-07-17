民眾黨批民進黨用盡方法衝撞憲法 用釋憲躲避守法

民進黨團總召柯建銘今天表示，在野黨要總統賴清德國情報告是用盡方法衝撞大法官。對此，民眾黨發言人吳怡萱表示，民進黨才是用盡方法在衝撞憲法，將中華民國法治變成民進黨說了算，並用釋憲躲避守法。

藍白昨天在新國會第1會期最後一天聯手通過多項決議，包括邀請總統赴立法院國情報告、解除赴陸觀光禁團令等，柯建銘上午接受廣播訪問時表示，藍白以為立法院可以做決議剝奪總統權力，不用釋憲，依據司法院釋字第419號，立院決議牴觸憲法都無效，並批評邀請賴總統國情報告是用盡方法衝撞大法官。

吳怡萱透過聲明表示，立法院職權行使法、刑法修正案在總統府公告後已經生效，法律一旦生效全體國人就必須遵守，當然也包含總統，但賴總統一再透過發言人恐嚇在野黨不宜行動，柯建銘更預設立場，在大法官還沒宣判前就認定修法違憲，總統府和民進黨就是在誤導社會大眾，釋憲案裁判結果出來前，不用遵守法律。

吳怡萱批評，民進黨用聲請釋憲來躲避守法，按照總統府和民進黨邏輯，未來立法院通過的法案若不合民進黨的意，就可以用聲請釋憲來逃避，視中華民國法治於無物，民進黨才是毀憲亂政的罪人。

吳怡萱認為，柯建銘將立法院這會期紛擾歸咎於在野黨，根本毫無自知之明，本會期許多法案被民進黨抹黑抹紅，甚至醜化民眾黨，當民進黨用盡全力護航賴總統不要赴立院報告，賴總統的誠信早已蕩然無存。

此外，民眾黨團總召黃國昌今天也透過臉書表示，今天早上柯建銘受訪時表示，「1月14日他與賴清德、卓榮泰、游錫堃、馬永成、林德訓便成立立法院院長、副院長改選小組」，此番發言證實行政院長卓榮泰之前說自己沒有涉入立法院正副院長選舉，以及稱賴總統沒有涉入立法院長選舉等言論，都是在說謊。