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民眾黨團盤點新國會成果 指雖被唱衰但藍綠最終靠攏

中央社／ 台北17日電

民眾黨團今天舉行記者會細數新國會第1會期力促通過的法案，並強調成果豐碩。民眾黨團總召黃國昌說，儘管會期初被唱衰是「沒用的8席」，但民眾黨團理性務實提案，促使兩大黨在許多法案向他們靠攏。

第11屆立法院第1會期16日晚間落幕，黃國昌、副總召黃珊珊今天偕黨團成員舉行成果發表記者會，並細數本會期力促下通過的法案與決議，包含國會改革法案、打詐專法、電業法、中小企業發展條例、電業法、新住民基本法、全民健保法附帶決議等，許多通過條文都有民眾黨團著力的身影。

黃國昌表示，民眾黨團在會期初提出優先法案清單，兌現選舉開出的承諾與支票，並在新國會完成人民託付，會期初民眾黨團遭受許多冷嘲熱諷，有人說他們是「沒有用的8席」；儘管被唱衰，但他們促使兩大黨在法案往民眾黨團靠攏，甚至直接與民眾黨團共提版本。

黃國昌表示，民眾黨團提案要成立國發基金管理失當調查委員會，昨天被民進黨團拉協商，但1個月冷凍期後，將揭開國發基金臭不可聞的黑幕。

黃國昌也預告，包含吹哨者保護法草案，以及將妨害司法公正罪、棄保潛逃罪、影響力交易罪、不法餽贈罪等明文入法，都是尚未走完的改革法案，且從前桃園市長鄭文燦涉貪一案可看到，若要實現總統賴清德主張的肅貪，就應該要盡快排審這些法案並三讀通過；另一方面，下會期人工生殖法將是重中之重。

由於立法院經濟委員會日前通過成立進口雞蛋調查專案小組，立委張啓楷擔任小組召集人，媒體詢問何時開始調查。

張啓楷表示，雖然立法院已經休會，但依照立法院職權行使法，調查專案小組仍可運作，他會與國民黨立委張嘉郡、鄭正鈐、楊瓊瓔等人整理疑點，並討論進一步動作；多數的經濟委員會立委認為前農業部長陳吉仲、中央畜產會前董事長林聰賢、超思公司負責人秦語喬等，都是聽證會該邀請的對象。

張啓楷也質疑，農業部專案進口約1.5億顆雞蛋，最後進到市場上的僅2995萬顆，其中有多少官商勾結，難道陳吉仲不用講清楚嗎。

監委昨天公布台北市幼兒園狼師性侵事件，幼兒園名稱「私立培諾米達信義幼兒園」以及涉案教保員的姓名毛畯珅。監察院表示，就台北市政府有無依法善盡調查及監督之責等情形，已立案調查中。民進黨則質疑，藍白執政台北市府卻互推責任讓家長不安。

對此黃珊珊表示，2022年發生幼兒園性侵事件是嚴重悲劇，台北市府分層負責，案子通報到教育局後，教育局就依照相關規定辦理，後來也經檢調調查，她認為教育局的人員不可能吃案或延宕；至於副市長及副秘書長都有配置督導局處和職務代理，不管發生什麼狀況，都會有職務代理。

北市府 民眾黨 黃國昌

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