快訊

川普點名台灣奪走晶片事業 台積電如何因應全球變局？

涉嫌集體性侵30歲女子 日足球國腳佐野海舟當場被逮捕

川普遇襲後「燕子」飛美西 盧秀燕低調固本兼試水溫

民眾黨細數戰果 對準吹哨者、人工生殖法

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
第11屆立法院第1會期於16日晚上12點落幕，民眾黨團總召黃國昌17日於記者會表示，民眾黨本次立法院的成果豐厚。（主辦單位提供）
第11屆立法院第1會期於16日晚上12點落幕，民眾黨團總召黃國昌17日於記者會表示，民眾黨本次立法院的成果豐厚。（主辦單位提供）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

「過去民進黨想做而沒有做到的國會改革法案，在新國會第一個會期就三讀通過了！」民眾黨團總召黃國昌17日在記者會指出，民眾黨於本次立法院的成果豐厚，更見到兩大黨往民眾黨的主張靠攏。他說，未來持續在國會推動的法案，包括《吹哨者保護法》與《人工生殖法》等法案。

才不是沒用的八席

第11屆立法院第1會期於16日晚上12點告一段落，黃國昌表示，新國會開始時，民眾黨團受到許多冷嘲熱諷，更被唱衰是「沒有用的八席」，結果卻看到兩大黨主張都往民眾黨靠攏，甚至共提台灣民眾黨的版本，如民眾黨的電業法、打詐四法納入科技偵查的主張，都得到兩大黨的支持，

民眾黨立委林國成表示，《中小企業發展條例》與《證券交易法》加薪二法三讀通過，六成以上的中小企業都有賺錢，盼透過修法，讓企業更願意加薪抵稅；他也提到，《勞動基準法》與《中高齡者及高齡者就業促進法》完成修法，改變退休年齡的限制。

針對三讀通過的《洗錢防制法》修正案為例說，民眾黨立委黃珊珊表示，儘管修法通過，但過去中央主管機管沒有重視新興的通路，如第三方支付、虛擬資產與融資公司等問題，有著大量金流卻無法納管，更盼進一步能增設「金融消費者保護局」。

健保優先提高待遇

民眾黨立委陳昭姿則表示，健保點值快速提高是許多人的期待，但光靠點值提升無法解決所有問題，所以也提出附帶決議的配套方式，包括「健保點值優先提升醫師人員待遇」、「指示藥退出健保給付，三個月訂定時程表」與「消除藥價差問題，制定合理藥價」。

民眾黨立委林憶君表示，本會期不僅修正《民防法》第二條，將緊急醫療處置納入民防法工作範圍；更修正《國際合作發展法》，明定我國對外援助之金額、用途應更透明，並將程序法制化，定期提出「援外政策白皮書」。

民眾黨立委張啟楷提到，本次《電價法》修正案增訂電價審議委員會組成專家學者與民間團隊不得少於半數，以減少民進黨獨裁黑箱審查電價的狀況，民眾黨早於5月提出法案版本，直到7月，國民黨與民進黨共同支持民眾黨版本三讀通過。

【更多精采內容，詳見

健保點值 台灣民眾黨 電價

延伸閱讀

白喊話藍綠舉行臨時會 處理NCC人事等案

陳吉仲拒參加調查聽證會 張啟楷嗆「當自己大法官」？

立院通過公糧收購漲價！每公斤由26元調至31元

嘉義市長選戰進入新局 他掛看板展現企圖心

相關新聞

經發會周四登場 施振榮、劉揚偉、林之晨等人入專家名單

今天是新政府上任後的第58天，行政院長卓榮泰甫度過新國會首個會期，周四將主持經濟發展委員會首次會議，他稍早透露專家學者名...

立法院首會期休會 韓國瑜感言：本會期通過55個議案，成績不錯

立法院昨天是會期最後一天，立法院長韓國瑜敲槌宣告最後一個三讀法案「新住民基本法」通過，今天在臉書發表感言說，「議事搥落下...

民眾黨細數戰果 對準吹哨者、人工生殖法

「過去民進黨想做而沒有做到的國會改革法案，在新國會第一個會期就三讀通過了！」民眾黨團總召黃國昌17日在記者會指出，民眾黨於本次立法院的成果豐厚，更見到兩大黨往民眾黨的主張靠攏。他說，未來持續在國會推動的法案，包括《吹哨者保護法》與《人工生殖法》等法案。

立院通過55個議案藍白搶功 吳思瑤酸：我們不居功

立法院本會期昨天落幕，不僅藍白都宣傳本會期通過55個議案，立法院長韓國瑜也透過臉書表示本會期交出不錯的成績單。民進黨立法...

府拒賴總統國情報告 黃國昌：選前山盟海誓 選後只剩歹勢

立法院會昨天通過在野黨團所提修正動議，決議邀請賴清德總統到立法院進行國情報告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，「我們都...

賴清德不願赴立法院國情報告 王鴻薇批食言而肥

立法院昨天決議邀請賴清德總統赴立法院國情報告，不過總統府立刻回應立法院職權行使法釋憲案仍在審理，憲政機關不宜採取行動。國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。