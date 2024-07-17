民眾黨細數戰果 對準吹哨者、人工生殖法

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

「過去民進黨想做而沒有做到的國會改革法案，在新國會第一個會期就三讀通過了！」民眾黨團總召黃國昌17日在記者會指出，民眾黨於本次立法院的成果豐厚，更見到兩大黨往民眾黨的主張靠攏。他說，未來持續在國會推動的法案，包括《吹哨者保護法》與《人工生殖法》等法案。

才不是沒用的八席

第11屆立法院第1會期於16日晚上12點告一段落，黃國昌表示，新國會開始時，民眾黨團受到許多冷嘲熱諷，更被唱衰是「沒有用的八席」，結果卻看到兩大黨主張都往民眾黨靠攏，甚至共提台灣民眾黨的版本，如民眾黨的電業法、打詐四法納入科技偵查的主張，都得到兩大黨的支持，

民眾黨立委林國成表示，《中小企業發展條例》與《證券交易法》加薪二法三讀通過，六成以上的中小企業都有賺錢，盼透過修法，讓企業更願意加薪抵稅；他也提到，《勞動基準法》與《中高齡者及高齡者就業促進法》完成修法，改變退休年齡的限制。

針對三讀通過的《洗錢防制法》修正案為例說，民眾黨立委黃珊珊表示，儘管修法通過，但過去中央主管機管沒有重視新興的通路，如第三方支付、虛擬資產與融資公司等問題，有著大量金流卻無法納管，更盼進一步能增設「金融消費者保護局」。

健保優先提高待遇

民眾黨立委陳昭姿則表示，健保點值快速提高是許多人的期待，但光靠點值提升無法解決所有問題，所以也提出附帶決議的配套方式，包括「健保點值優先提升醫師人員待遇」、「指示藥退出健保給付，三個月訂定時程表」與「消除藥價差問題，制定合理藥價」。

民眾黨立委林憶君表示，本會期不僅修正《民防法》第二條，將緊急醫療處置納入民防法工作範圍；更修正《國際合作發展法》，明定我國對外援助之金額、用途應更透明，並將程序法制化，定期提出「援外政策白皮書」。

民眾黨立委張啟楷提到，本次《電價法》修正案增訂電價審議委員會組成專家學者與民間團隊不得少於半數，以減少民進黨獨裁黑箱審查電價的狀況，民眾黨早於5月提出法案版本，直到7月，國民黨與民進黨共同支持民眾黨版本三讀通過。

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