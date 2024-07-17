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宣傳藍委政績 朱立倫呼籲支持國會改革

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨主席朱立倫17日到基層宣講國會改革與國民黨立委的政績。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨主席朱立倫17日到基層宣講國會改革與國民黨立委的政績。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

國民黨團三讀通過54個法案，其中國會改革有助揭開民進黨弊案！」國民黨主席朱立倫17日出席大安區國會改革說明會時強調，國民黨下個會期還要推動核電廠延役，跟為80歲以上長者申請移工免巴氏量表。他鼓勵民眾讓大法官看見支持國會改革與反廢死的決心，與會者紛紛高喊「國會改革，加油！」

說明會現場湧入上百人，大多是長輩，還有藍委羅智強、謝龍介，市議員楊植斗與李柏毅等人與會。朱立倫笑說，羅智強有次跟黨團說不要再請他去排大夜班了，「我已經不是30幾歲的年輕人了，」羅智強在一旁笑說。朱立倫現場特別請民眾為羅智強在此會期的付出鼓掌，有許多民眾高喊「強哥辛苦了」。

通過54個法案

朱立倫批評，民進黨立委忘記應該監督政府，反而變成政府的打手，賴清德還交代要反守為攻，民進黨盡全力要修理他們，尤其是對立法院長韓國瑜，但在國民黨團的堅持，還有與民眾黨的合作下，國民黨通過了54個民生法案，除了國會改革外，還有打詐、加薪、延長退休與健保點值0.95元等。

他也透露，下個會期會努力讓核電廠延役的法案通過，朱立倫質疑，綠電量不夠、價格高且不穩定，但政府用5.8元買綠電、3元賣民眾，導致缺電且台電又虧損，民進黨卻以意識形態為由不讓核電廠繼續運轉；另外，朱立倫也說，外籍看護是要有需求才要申請，且民眾需自行負擔，民進黨也反對國民黨開放巴氏量表，未來會繼續爭取。

國會改革監督政府

「如果犯人殺了很多人，應該要被判死刑！」朱立倫強調，民進黨現在想要用大法官釋憲，讓死刑與國會改革違憲。其中以國會改革為例，很多民主國家國會議員都有的權力，台灣都沒有，國會改革有什麼錯？

羅智強在一旁說，民進黨怕雞蛋、快篩、疫苗等弊案被調查，現場民眾高喊「國會改革，加油！」回應。

隨後，國民黨立委謝龍介也特地從台南上來宣講，同樣獲得現場長輩熱情歡呼，「龍介仙加油！」的口號此起彼落。

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國會改革 國民黨 朱立倫

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