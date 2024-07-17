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新住民基本法三讀 內政部：積極落實推動各項工作

中央社／ 台北17日電

立法院會16日挑燈夜戰三讀通過新住民基本法。內政部今天凌晨發布新聞稿指出，內政部長劉世芳感謝朝野各黨團支持，將會同中央地方各相關機關積極落實推動各項工作。

立法院會16日三讀通過新住民基本法，明定內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，統籌規劃相關事宜，並提供新住民學習語言資源以消除隔閡；地方政府也應設置新住民家庭服務中心。

劉世芳透過新聞稿表示，感謝立法院朝野各黨團及立委的支持，在短時間內即通過專法，法案明確規範新住民就業、通譯、媒體近用權等各項權益保障事項，內政部將會同中央地方各相關機關積極落實推動各項工作。

劉世芳表示，這次專法的重點在於擴大新住民的定義，除了婚姻移民，還擴及專業移民和技術移民；表示政府歡迎來自世界各地的朋友來到台灣，共同努力在這片土地上一起打拼。

此外，專法也明定政府應辦理生活適應輔導、就業權益保障等八大照顧服務措施；為使新住民得以使用其語言陳述意見，政府必要時應提供該語言之通譯服務；新住民發展基金管理會應納入新住民或新住民子女代表，並鼓勵新住民投入公共參與，增進多元文化交流，新住民各項權益事項，均予具體化、法制化，以有效確保新住民權益。

劉世芳表示，新住民基本法通過後，中央及地方政府將全面檢討並修正各項法規和措施，逐步建構更多元且友善的環境，完善新住民權益，讓新住民家庭在台灣安心久住。由於移民事務十分多元，涉及衛生、勞動、教育、文化等多個機關，為提升行政效能，行政院新住民事務協調會報的層級與功能，未來也相應調整，以有效即時解決跨部會議題。

劉世芳強調，內政部將持續結合中央部會、地方政府及民間力量，完善新住民相關政策，打造更友善的生活環境，相信在各方共同努力下，台灣將成為更加多元、和諧及友善移民的社會。

劉世芳 新住民 移民

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