NCC萬年委員條款刪除

立法院會昨天三讀通過「國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）組織法部分條文修正案」，限制ＮＣＣ委員僅得連任一次。原案中被稱為「萬年條款」的「原任委員得於新任委員出缺或提名任命未得立法院同意時可延任」規定遭刪除，修正為如因立法院不同意或出缺致委員人數未達足額時，行政院長應於三個月內補足提名。

昨日國民黨立法院黨團以人數優勢，以贊成五十二票比反對五十一票完成ＮＣＣ組織法修正。民眾黨立法院黨團因另有提案，在表決時並未表態。

據修正前的ＮＣＣ組織法第四條，未規定ＮＣＣ委員連任限制，且有任期屆滿時，未依規定提任時，原任委員任期得延至新任委員就職前一日止，不受任期限制。經修正後，設下連任限制。委員任期為四年，任滿得連任一次，已連任者不得再連任。

因原任委員延任規定已刪除，ＮＣＣ主委陳耀祥七月底任期屆滿時將確定卸任。