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觀察站／綠不釋善意 韓國瑜也難喬

聯合報／ 記者唐筱恬
昨天是立法院本會期最後一次院會，許多法案或主決議無共識則上演表決大戰。記者林伯東／攝影
昨天是立法院本會期最後一次院會，許多法案或主決議無共識則上演表決大戰。記者林伯東／攝影

新國會第一個會期昨天進行法案大清倉，立法院韓國瑜從上周即展開馬拉松式朝野協商，只不過，三黨不過半生態下的立法院，多數法案未落實「委員會中心主義」，導致協商議案大塞車，而韓國瑜也不當「喬王」，朝野協商陷入各言爾志、互不相讓的僵局，新國會議事效率有待加強。

國民黨、民眾黨在新國會上路後，磨刀霍霍提出重大法案，藍綠白都力拚在立院最後一天衝刺法案成績單。執政黨的「打詐四法」最後過了兩法；藍營主推的鼓勵中小企業替員工加薪三法順利闖關；白營力促的新住民權益保障法草案，也在昨天臨門一腳闖關。

觀察本會期成績單，僅通過卅多個法律案，相較第九屆首會期完成五十二個法律案、第十屆首會期通過三十九個法律案，新國會成績單不算亮眼。不少議案如學生輔導法、警察人員人事條例草案面臨協商無果，最後都另定期處理。

朝野協商屢屢陷入僵局，關鍵原因在於本屆立法院的委員會，大多沒有落實「委員會中心主義」原則，不少條文一遇到爭議，就宣布保留送院長協商，形同將燙手山芋全丟給韓國瑜。

而賴清德總統上任後作風強勢，行政官員也開始有樣學樣，昨日朝野協商上討論是否解除人民赴大陸觀光禁令時，交通部長李孟諺、陸委會主委邱垂正都未出席；討論刑法時，法務部長鄭銘謙也不在。韓國瑜開玩笑指要官員罰寫，而民進黨總召柯建銘也開罵說「我不知道他們為什麼犯這種錯誤」。

韓國瑜首會期交出第一張成績單，法案數量不如以往。但要提升立法品質與效率，不只是韓國瑜難題，也是賴清德的最優先課題；如果總統不願釋出善意的第一步，就算立法院長「喬功」再高強，也難打開朝野僵局。

立法院 韓國瑜

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