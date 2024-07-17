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新聞眼／賴把釋憲當令箭 難挽朝野關係

聯合報／ 記者蔡晉宇林河名
賴清德總統。 聯合報資料照片 記者邱德祥/攝影
賴清德總統。 聯合報資料照片 記者邱德祥/攝影

第十一屆立法院第一會期昨天落幕，新國會的第一張成績單，有改革也有爭議，總結下來，朝野高度對立、上演全武行頻率更高了。若要提升國會問政、審理法案品質，賴清德總統在休會期間，如何發揮國家元首高度，改善朝野關係，將是關鍵。

暌違十多年，立法院又出現朝小野大局面。檢視剛結束的第一會期，執政黨和在野黨在角色適應上，都還不夠進入狀況。民進黨少了席次過半優勢後，從議題設定到攻防節奏，都被在野黨牽著走，對於爭議法案，也僅能訴諸焦土抗爭；新內閣被批評「端不出好菜」，和執政黨少了國會主動權，有很大關係。

在野黨雖在新國會善用「藍白合」的過半優勢，取得相當的議案主導性，但諸如國會改革法案，在提出時大方向立意良善，實行面等細節卻不夠細緻，游走「程序正義」灰色地帶，反而節外生枝，留下了小辮子讓民進黨另闢釋憲戰場。

昨天，藍白再度聯手通過邀請賴總統赴立院國情報告的決議，但總統府已把聲請釋憲當令箭，態度強硬表示在釋憲結果出爐前，不宜採取行動。總統為首的執政團隊「自以為大法官」雖惹訾議，但也藉此凸顯藍白主導的國會改革成果大打折扣，雙方各自有傷。

在野的國會過半優勢，也因國會多數黨大黨鞭掌握話語權後力推「花東三法」，被譏只為自己選區、欠缺格局，損及客觀議事的正當性。昨天傅崐萁雖然急流勇退，為求議事處理順暢而退讓，將有爭議的法案改為主決議方式通過，但負面印象已經形成，未來只能透過更優質的議事運作，才能重建民眾觀感。

不過，真正造成新國會第一會期運作困境的，還是居於少數的執政黨，只要求「多數尊重少數」，不願接受「少數服從多數」的客觀事實。因而交互拉扯，讓新國會的混亂局面頻頻上演。

民進黨雖在國會淪為少數，但身為執政黨卻選擇「當家鬧事」，國會效能不彰的帳，最終仍會被算在自己頭上。賴總統已錯失幾個月的朝野對話機會，若想改善朝野關係，在立院休會期間，搭起溝通橋樑，或許是最後的補救之道。

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