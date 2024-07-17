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立院通過決議 邀賴總統國情報告

聯合報／ 記者陳熙文周佑政／台北報導
立法院會昨天表決藍白黨團提案，邀請賴總統赴立院國情報告，民進黨立委在議場內舉牌反對。記者潘俊宏／攝影
立法院會昨天表決藍白黨團提案，邀請賴總統赴立院國情報告，民進黨立委在議場內舉牌反對。記者潘俊宏／攝影

立法院會昨天通過國民黨和民眾黨立院黨團所提「邀請總統進行國情報告」決議案。立法院長韓國瑜宣布，依立法院職權行使法規定，邀請賴清德總統至立法院就國家大政方針進行國情報告，並依法回應立委提問。不過，總統府發言人郭雅慧表示，為了尊重憲法嚴肅性，在憲法法庭裁判前，任何憲政機關均不宜採取行動。

在藍白立委聯手下，立法院會昨天先後通過國民黨團、民眾黨團所提修正動議，決議立法院依立法院職權行使法規定，邀請賴總統至立法院就國家大政方針進行國情報告，並依法回應立委的問題，其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。

藍白黨團分別提出邀請總統國情報告的決議案，皆以五十九票贊成、五十票反對，獲得通過。韓國瑜宣布決議指出，為確保總統對全民負責之憲政機制，立法院依立法院職權行使法第十五條之二，邀請賴清德總統至立法院就職權相關之國家大政方針進行國情報告，應依法回應立委提問。

府稱「應等候憲法法庭裁判結果」

總統府表示，關於立法院三讀通過的立法院職權行使法，憲法法庭已經在七月十日召開過準備程序，目前釋憲案及暫時處分案皆正由憲法法庭審理中，為了尊重憲法嚴肅性，在憲法法庭裁判前，任何憲政機關均不宜採取行動。

郭雅慧強調，賴總統不只一次表達，願在合法、合憲前提下，赴立法院進行國情報告；然而，此次立法院三讀通過的相關法案，審議程序引發社會高度疑慮，雖然憲法法庭裁判的結果未知，但既有違憲疑慮，自應等候憲法法庭裁判結果。

立法院通過國會改革修法後，賴總統是否至立院國情報告引發關注。賴總統日前在總統府發表敞廳談話時明確表態，指立院三讀通過的法律涉及違憲，且總統府已聲請釋憲，將等到釋憲結果出爐之後再做決定。

藍譏「選前山盟海誓 選後昨晚歹勢」

國民黨立委謝龍介在院會發言時表示，賴清德總統在總統大選辯論的時候，曾承諾會依憲法到立院做國情報告，結果「選前山盟海誓，選後昨晚歹勢」。民眾黨立委林國成發言時也說，賴總統在選舉時已公開宣示，他相信賴總統「君無戲言」。

林國成並表示，賴總統來立院做國情報告是建立良好的憲政慣例與典範，「是在怕什麼？」如果賴總統赴立院國情報告，立院各委員一定會以禮相待。

民進黨立委鍾佳濱發言表示，賴總統在選前有承諾，但那是依原有的立法院職權行使法，現在的「擴權」修法已經牴觸憲法；在憲法法庭尚未作出暫時處分前，應回到舊法行使。

大法官提名小組首次會議 賴：有責任守護台灣民主

至於七位大法官任期到今年十月卅一日屆滿，賴總統核定成立的大法官提名審薦小組昨天舉行第一次會議，賴總統表示，各界對於大法官人選有著高度期待，他要請審薦小組持續傾聽各方意見、廣納優秀人才，推出符合社會期待的人選，咨請立法院同意通過。

賴總統提到，這些年來，台灣對民主價值的堅持深受國際社會肯定，去年「經濟學人資訊社」（ＥＩＵ）所發布的民主指數，台灣的排名是亞洲第一，身為總統，他有責任守護台灣的民主成就，更要持續促進台灣的民主發展。

國情報告 憲法法庭 立法院職權行使法

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