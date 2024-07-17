藍退讓 花東條例等改以主決議通過

新國會第一會期昨天是延會最後一天，立法院長韓國瑜密集主持朝野協商，力拚法案大清倉。國民黨團退讓，將「四○三震災重建條例」草案、「花東快速公路建設特別條例」草案、健保法點值入法草案，改以主決議方式通過。

此外，朝野也上演表決大戰，陸續通過廢除「萬年委員」的國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）組織法修正案、加重虐童刑責的刑法修正案、電價審議委員納民間二分之一代表的電業法修正案等，並挑燈夜戰力拚完成「新住民基本法」。

立院會上周五起進行法案清倉，朝野經協商後，決議十五日加開一天院會，無法形成共識且需要表決的法案，集中在昨天下午處理。韓國瑜昨一早九時即召集朝野協商；討論到政府是否解禁人民赴中國大陸旅遊禁令與刑法時，交通部長李孟諺、陸委會主委邱垂正、法務部長鄭銘謙都不在，引發在野黨不滿。韓國瑜當場請出席官員轉達，朝野協商應由部長親自出席，「不然要罰寫一百遍『下次我親自參加』」，讓眾人莞爾。

為求議事順利，國民黨團昨在朝野協商時也退讓，同意三大法案改以主決議方式通過。國民黨團總召傅崐萁力推的「四○三震災重建條例」草案、「花東快速公路建設特別條例」草案，以及藍營力推「健保法」強制將健保點值入法規定，都改以主決議方式通過。

花東快主決議要求，交通部盡速推動花東快速公路興建，並指花東快速公路可行性評估，將於今年八月分完成期末報告，請交通部盡速完成審議程序，並積極辦理環境影響評估、原住民部落諮商、建設計畫審議、公務預算籌編、工程設計用地取得等作業，依法完成程序後，盡早發包施工，前後期程以十二年完工為限。

傅崐萁表示，這幾十年來後山的人民用血淚及悲劇在進出花東，本次兩項決議都是為重建花蓮災損、照顧災民、振興經濟、建設交通，立法院此次一起寫下歷史。民眾黨立委林憶君也說，台灣西部、東部的交通和區域發展嚴重失衡，現在花東終於能有一條安全便捷的道路。

另外，立法院昨還通過多個決議，包括調高公糧收購價案每公斤由二十六元改為三十一元等。不過，立法院公決案對政府部門僅為建議性質，並無實質拘束力。