赴陸觀光禁團令 立院決議解除

赴大陸禁團令六月生效，立法院會昨處理國民黨及民眾黨立院黨團共提修正動議「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制」時，遭民進黨團反對，但綠營最終仍不敵藍白人數優勢，此案順利通過。

交通部政務次長陳彥伯說，原先版本是立即解除人民組團赴大陸觀光的限制，但修正動議通過的版本有「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展」的前提，考量目前兩岸局勢，因此仍須綜合評估。陸委會則表示「尊重」，強調政府仍將視兩岸互動情況滾動檢討現行政策，呼籲陸方相向而行，推動兩岸雙向對等健康有序的觀光交流。

交通部觀光署依發展觀光條例要求禁止組團赴陸旅遊，原定今年六月起暫停出團，後續放寬六月後已成團旅客仍可出團，但旅遊業者不得招攬新旅客。

鑒於兩岸觀光旅遊卡關，國民黨團提案要求「立即解除禁止人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」。立法院長韓國瑜召集朝野協商，民眾黨立委林國成表態支持，但民進黨團仍反對，眼見朝野唇槍舌戰仍無共識，韓裁示院會處理。

陸委會副主委李麗珍在協商時提到，中國發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」廿二條後，政府把赴陸旅遊警示燈號提高為橙燈，如果這時候把國人組團赴陸限制統統取消，可能會讓國人失去警覺，同時也對國際社會釋出錯誤訊息。

院會處理時，藍白共提修正動議，將內容修改成「在維護我方安全、增進兩岸和平穩定發展，解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光。」儘管遭民進黨團反對，但藍白仍挾人數優勢通過此案，就算綠營要求重付表決，也無法撼動結局。

國民黨立委陳玉珍表示，充分體驗到民進黨如何說一套、做一套，嘴巴說注重觀光產業卻遲遲不肯解除禁團令，請民進黨「看看我們的觀光產業，非常悽慘」。民進黨立委吳思瑤反嗆陳玉珍應該去向中國領導人習近平反映，請中國趕快開放，因為障礙都在中方。

陸委會昨發新聞稿指出，重啟兩岸雙向對等觀光旅遊是政府既定政策，恢復兩岸觀光交流的障礙在陸方，我方從未限制國人赴陸自由行；陸方自二○一九年八月一日起停止陸客來台個人旅遊，團體旅遊部分，中國大陸文旅部去年一月迄今已開放大陸組團前往一三八個國家及港澳，但台灣未列入開放名單，今年四月廿八日文旅部以附條件方式恢復福建居民赴台團隊旅遊，但迄今無一人、一團來台。