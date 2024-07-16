打詐4法均三讀 政院：國家打詐新里程碑

中央社／ 台北16日電
行政院發言人陳世凱。圖／聯合報系資料照片
行政院發言人陳世凱。圖／聯合報系資料照片

打詐專法、洗錢防制法部分條文修正等打詐4法在立法院全數三讀通過，行政院晚間表示，這是行政院、司法院以及立法院合作所完成的法案，共同為國家打詐法制建立新里程碑，建立民眾免於遭詐騙的安全社會。

立法院會今天三讀修正通過洗錢防制法部分條文，納管幣商，未來提供虛擬資產服務、第三方支付服務的事業或人員須完成洗錢防制、服務能量登記或登錄，否則最重處2年以下有期徒刑或併科新台幣500萬元以下罰金；此外，立法院會也三讀刑事訴訟法部分條文，規範調查犯罪、蒐集證據可用GPS與M化車辦案。

加計立法院會12日三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」及「通訊保障及監察法」部分條文，政院所提出的打詐4法已全數三讀通過。行政院發言人陳世凱晚間透過新聞稿表示，這是行政院、司法院以及立法院透過院際合作所完成的法案，代表政府重視民眾關切的打擊詐欺犯罪議題，共同為國家打詐法制建立新里程碑，有效防制及打擊詐騙危害，建立民眾免於遭詐騙的安全社會。

陳世凱表示，洗錢防制法部分條文重點包含，第一點，「強化虛擬資產服務監管，嚴杜以虛擬資產洗錢」，對於未完成洗錢防制登記而提供虛擬資產服務事業或人員，或境外設立者未辦理公司或分公司設立登記及洗錢防制登記，卻提供服務者，將科刑責。另運用於金融投資或支付用途的非同質化代幣（Non-Fungible Token，NFT）也屬虛擬資產範疇須受規範。

第二點，「落實第三方支付服務之監管，避免淪為洗錢管道」，陳世凱指出，政府將提供第三方支付服務的事業或人員係受洗錢防制法規範明文化，且就未完成服務能量登錄而提供服務者，或境外設立而未辦理公司或分公司設立登記及服務能量登錄，卻提供服務者，明定刑責，嚴阻第三方支付服務業淪為洗錢工具。

第三點，「提高洗錢行為罰則，加重法人責任，溯源追查洗錢共犯，犯罪所得沒收範圍擴大」，陳世凱說，條文以洗錢的財物或財產上利益是否達1億元區分不同刑度，嚴懲其危害金融秩序的不法行為。

陳世凱還說，刑事訴訟法部分，條文賦予科技偵查方法法律授權基礎，包括運用GPS定位追蹤、以M化車調查行動通訊設備以及熱顯像儀對室內調查等科技方法。

他表示，政院欣見立法院呼應政院積極推動科技偵查法制化，政院也特別感謝司法院在立法過程中的支持，積極回應社會對於科技打詐的期待，就法律體例的選擇，政院也尊重立法院決定。

陳世凱說，未來政院將會責成相關部會盡速完成後續相關子法的定（修）訂，以及相關配套措施，並盡速盤點彙整「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，期於明年能順利推動。

司法院 洗錢 立法院 行政院 詐欺 詐騙

延伸閱讀

經發會周四首秀 三點聚焦

經濟發展委員會周四首場會議 聚焦3面向議題

鄭文燦案曝府院特權處理陳情？ 政院：都依法辦理

行政院：政府對於民眾陳情案件 均火速處理

相關新聞

立院通過決議 邀賴總統國情報告

立法院會昨天通過國民黨和民眾黨立院黨團所提「邀請總統進行國情報告」決議案。立法院長韓國瑜宣布，依立法院職權行使法規定，邀...

新國會首會期落幕 韓國瑜：朝野難免碰撞 也團結合作

16日是立法院本會期延會最後一天，立法院從上周五展開法案大清倉，朝野今天更數度上演表決大戰，最終順利在晚間11時50分畫...

盤點首會期戰績 國民黨團：在野合作 拒絕綠委橡皮圖章護航

16日立法院會挑燈夜戰，清倉法案，16日立法院會亦為第一會期最後院會。國民黨立法院黨團盤點第一會期通過的重要法案，表示以...

立院邀賴國情報告 總統府迅速打槍：應等憲法法庭裁判結果

立法院會今天經表決，決議立法院依立法院職權行使法規定，邀請賴清德總統至立法院進行國情報告。總統府發言人郭雅慧表示，為了尊...

刑事訴訟法修正案三讀 GPS、「M化車」可用來追犯人

立法院會昨天三讀通過刑事訴訟法部分條文修正案，增訂「特殊強制處分」，規範為調查犯罪情形或蒐集證據認有必要時，得使用全球衛...

朝野協商沒請假？李孟諺：檢討改進

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，針對解除人民組團大陸觀光的限制進行討論，但交通部長李孟諺缺席，引發在野黨團不滿。李孟諺昨受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。