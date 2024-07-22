幼兒園施暴遭指處置慢 新北：6月公告就沒再收新生

新北市私立福音幼兒園教保員涉對孩子施暴，議員質疑教育局6月開罰，今天才停招，動作太慢。教育局說，6月裁罰後就公告，並要求幼兒園開家長說明會，6月就沒再收新生。

位於新北市板橋區的福音幼兒園今年3月間發生不當管教案，教保員被控以腳踩後背方式移動或搖醒幼兒，更以棉被悶頭、打臉頰或大力拉扯導致孩子受傷；幼兒甚至因尿褲子而被教保員抓住雙腳、導致頭部直接重擊地板，褲子也被當眾脫下。且其中1名施暴江姓助理教保員早在民國111年就動手將其他幼童的頭打到瘀青。

教育局表示，6月13日分別裁處3名教保員終身不得聘任、列管3年及接受研習，並分別裁罰新台幣60萬、30萬及3萬元罰鍰，同步公告幼兒園及行為人姓名；6月20日針對幼兒園督導管理疏失，裁處負責人最高6萬元；另為維護幼生安全，今天起裁罰停招。

民進黨議員黃淑君質疑，全案3月發生，教育局6月13日開罰，幼兒園遲至6月21日才召開全園家長說明會，且第一時間媒體或教育局說明都沒有明確消息，家長可能不了解施暴樣態，也無法即時保護孩子。

黃淑君也說，眼看8月新學期就要展開，6月就開罰的教育局卻拖到7月底才要停招，不僅已報名的家長措手不及，其他幼兒園可能也早已額滿。

黃淑君認為，本案教保員可能是普遍施暴慣犯，但這間幼兒園不僅通過評鑑，也被教育局列為準公共化幼稚園，教育局在相關評鑑應更審慎。

侯友宜今天上午出席活動接受媒體聯訪時說，教育局一接到通報就快速展開調查，並立即開罰、解除113學年度準公共化幼兒園契約及勒令停招，對於需要法律諮詢或轉校的家長也提供專案協助，新北市會跟家長並肩作戰，一定嚴懲不適當行為、絕不寬待。

媒體詢問其中2名教保員去年榮獲新北市公私立幼兒園教保服務員資深獎項，未來評選是否會增加其他門檻。侯友宜說，相信除了更嚴格考核，也都要全力預防、把關，絕不允許有不適當管教，要讓孩子有安全學習環境。

新北教育局長張明文今天受訪強調，兒少法有一定調查與處置程序，教育局4月獲報立即啟動調查，並召開委員會審議，對行為嚴重的教保員裁罰最嚴厲處分，6月公告裁罰後，也舉行家長說明會，讓家長了解狀況，幼兒園6月就沒有再招收新生。

張明文說，原本園內約有30多名孩子，經徵詢園內家長意願，已有許多孩子離園，8月1日後約有不到10名孩子會留下來，教育局也會協助後續處置，確保仍在園內的孩子權益。

此外，根據全國教保資訊網，福音幼兒園於106與111學年度都通過基礎評鑑，相關評鑑是否有辦法精進。張明文說，評鑑是全國一體規範，但只要與幼兒園被開罰等相關資訊，教育局都會公告在全國教保資訊網，至於教保員服務滿10年獲獎部分，如果後續被發現不當行為，就會處分並撤銷。

至於負責人若結束營業是否可以另起爐灶再開幼兒園，張明文說，基本上法令還是保障相關工作權，但教育局目前都已經公告，也願意將相關行為公告在更多地方，盡量讓更多人知道，業者要再開就要承擔是否有辦法收到學生。