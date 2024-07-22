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星期評論／補強社安網 別再有孩子受害

聯合報／ 本報記者楊正海

北市私立幼兒園狼師性侵案延燒一周後，北市長市長蔣萬安為此鞠躬道歉，風波漸消停，此案燒出制度面不健全問題，藍綠與其打政治口水戰，中央和地方更應補強社安網不足，別再有任何一個孩子受害。

此一受害童達20人的狼師案，從綠營民代開第一槍，監察院、衛福部、教育部跟著動起來猛打市政府，上演政治攻防。

回頭檢視狼師案爭點是2022年7月第一案爆發時，教保服務人員條例尚未修法，無調查期停止規定，導致2023年7月第二案爆發，中間隔1年，即便加害人羈押，也不知有多少幼童受害。

如今教保人員服務條例已修法，得以在調查期間停職，但回到第一案爆發時，即便尚未修法，但讓加害人先暫離教學現場，或許能力挽悲劇，避免法律「空窗期」成兒少案破口。

公務員依法行政是天職，中央要給依循的法令依據，若把消極調查、行政怠惰、應作為而不作為、縱放狼師1年等質疑與標籤，全加諸在守法的公務員身上，壓力未免太沉重。

另，礙於兒少權法第69條規定，媒體依法不能揭露細節，外界無從得知是哪家幼兒園出問題，更遑論如何防範把小孩送入虎口。

中央站在執政高度上，應撐起讓家長安心、孩子有安全環境的保護傘，但從監委主動發布公開幼兒園及犯罪者名稱，還批市府新聞網不公布是變相保護加害人，引起外界議論，衛福部卻認定「依法有據」，引發兒團不滿，政府態度彷彿成了攻擊手，劍指地方政府。

蔣萬安選擇鞠躬道歉，綠營攻勢或許暫停，但社安網補漏還要繼續，盡快讓全案回歸制度，才是家長殷切盼望。

修法 幼兒園 狼師

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