幼兒園性侵案議員質疑借殼上市 北市：不會有空間

台北市某幼兒園性侵案，市議員許淑華指有借殼上市嫌疑；社會局局今晚表示，將加強稽查，不會有借殼上市的空間。

針對台北市某幼兒園園長之子涉性侵多名女童案，園長疑再借殼上市，引發各界爭議。民進黨市議員許淑華今晚在臉書發文表示，台北市政府務必讓此案關係人遠離幼教產業，給家長一個安心的送托環境。

許淑華說，此案幼兒園雖已廢園，但上週卻接獲消息指稱園長和創辦人疑又成立新的托嬰中心，有借殼上市的嫌疑，自己立刻於7月13日公開提出疑慮，要求北市府立刻調查清楚背後真相。

她指出，自己提出借殼上市的疑慮已經1週，台北市長蔣萬安至今仍逃避，放任民間怒火延燒。

許淑華認為，本案狼師能犯案長達1年之久，除蔣萬安團隊行政怠惰，還有一大原因就是園長母親包庇，絕不允許這麼危險的人物繼續待在幼教業界。

她要求，北市府於24日前公佈創辦人和園長的實際經營狀況、金流、管理層的人脈關係等，並務必使此案的關係人遠離幼教產業，還給家長們一個安心的托育環境。

社會局強調，將持續與警察局、教育局加強聯合稽查，不會有任何可以借殼上市的空間，並與家長保持聯繫以確保孩子安全。