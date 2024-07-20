狼師案延燒前朝 柯文哲認有改進空間

台北市幼兒園狼師案引社會眾怒，台北市長蔣萬安昨鞠躬道歉，但案件發生在民眾黨主席柯文哲任台北市長期間，柯文哲昨也承認，此案確實有改善空間，但對是否道歉避而不談。

柯文哲說，當時有接到檢舉也有行政調查，檢調也有介入，但沒有抓到證據，最後全案因證據不足不起訴，若重來一遍，怎麼做會比較好？顯然仍有平衡問題，一旦大張旗鼓調查，也怕引起家長恐慌及未審先判，同時要保護小朋友，所以還是有改進空間。

外界認為北市府處理狼師案不當，柯文哲應道歉。柯昨晚到南投市參加配天宮城隍夜巡，對於道歉一事避而不談，也拒絕採訪。他上台致詞時只強調「今晚只是陪大家遶境走一走，祝大家健康、順利平安，其他不用多講」。

民進黨議員洪健益前天在政論節目爆料，北市社會局為不讓準公托等數量減少，要園長、也就是毛姓加害人的媽媽，趕快找人接手出事的幼兒園。社會局昨駁斥此說法子虛烏有，去年十月由前後任負責人買賣轉移幼兒園，社會局未介入，已至國家傳播通訊委員會申訴議員抹黑內容。

社會局表示，當時在社會局官網清楚標明該托嬰中心變更歷程，並逐一通知家長，告知該托嬰中心將變更負責人，家長如有轉托需求，將提供協助。針對不實指控及抹黑，籲請電視台下架該影片，並已至國家傳播通訊委員會申訴，將對轉載報導不實言論者追訴法律責任。

民進黨議員林延鳳則質疑，曾向教育局調閱二○二二年七月調查紀錄，遭以兒少權法為由拒絕提供，質疑教育局「蓋牌」。教育局表示，調查報告涉及個案家長、幼生訪談內容，依法非有正當理由，不得洩漏或公開。

幼兒園狼師案引發各界撻伐，民眾黨立委黃國昌說，不少跨黨派委員要求檢討兒少法第六十九條，有關媒體揭露的標準跟程度，另在「幼兒教育及照顧法」相關條文，認定裁罰公布名單的基準、公布時間是否全國標準一致，而不是由地方政府處理，接下來會提出修法版本。

民進黨立委林月琴說，蔣萬安選擇道歉認錯，但並未解答家長心中疑問，例如受害者家長為何看不到監視器畫面，誰在阻擋？呼籲蔣萬安徹查並公布調查真相。