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衛福部9月才要檢討報告 兒團：這速度怎保護孩童

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北報導
靖娟基金會執行長許雅荏。圖/聯合報系資料照片
靖娟基金會執行長許雅荏。圖/聯合報系資料照片

台北市幼兒園狼師性侵案，衛福部去年十月接獲北市通報，今年三月函請教育部提出檢討報告，但兩部會預計今年九月才在「家庭暴力及性侵害防治推動小組會議」檢討報告。靖娟基金會執行長許雅荏指出，本案屬連續性侵案件，部會間連結應該更迅速，「這種速度很難想像如何保護孩童安全」。

衛福部保護司表示，北市去年十月卅日提出檢討報告，衛福部依規定在去年十一月三日，請教育部先檢討北市的報告內容，今年三月收到回覆，衛福部與教育部將於九月底會議報告此案。保護司表示，該推動小組會議三個月開會一次，三月教育部回函後，仍須釐清相關細節。

許雅荏建議未來教育單位調查兒虐、性侵案件時，社政單位應強化橫向連結、加快處理，彼此知悉案情，向家長說明調查結果、提供扶助資源等。

據了解，本案在去年七月有家長向警察報案，通報北市家防中心後，案件轉給北市教育局，因檢警同步至幼兒園現場蒐證、扣留證據，行政機關考量司法已介入，未立即啟動行政調查。許雅荏表示，司法、行政調查應同步進行，兩者並無扞格。

台北市長蔣萬安昨為幼兒園性侵案鞠躬道歉，衛福部長邱泰源昨表示，任何議題都需中央與地方合作，地方能積極承擔多一點，中央作後盾。

家庭暴力 教育局 教育部 蔣萬安 衛福部 邱泰源

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