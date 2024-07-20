新聞眼／蔣市府概括承受 中央還在推責任

台北市長蔣萬安昨首度為私立幼兒園性侵案鞠躬道歉，蔣選擇一肩扛起，對照府院黨將此案當「血饅頭」猛啃，將執政黨該補社安網的責任推得一乾二淨，形成最大對比，但鞠躬道歉畫面將成對手陣營的相罵本，蔣萬安為何還要甘冒政治風險？

幼兒園性侵案的關鍵點，是當二○二二年七月第一案爆發時，應以行政手段讓加害嫌疑人暫時離開教學現場，即便最後查無實證，都是師生的暫時保護機制；結果等到去年七月爆發第二案，加害人才被羈押，但相距已一年，又有多少幼童受害？

北市府的行政處理缺失讓蔣萬安選擇彎腰道歉，此案在柯文哲任內發生，蔣選擇概括承受，目的是先安撫廣大家長的不安，消停政治口水；尤其柯昨雖稱要檢討，卻未道歉，蔣萬安道歉除展現政府是延續的，不拉前朝掩飾市府的缺失，也體認到讓全案回歸制度面亡羊補牢，才是家長殷切的盼望。

但蔣萬安為此案鞠躬道歉，要付出不小的政治代價，鞠躬道歉的畫面，肯定成為二○二六市長選戰中對手的相罵本，把當年性侵案責任全推向蔣萬安，讓蔣有理說不清，加上綠營側翼擅長製作「迷因圖」廣傳，面對排山倒海的攻擊，考驗蔣的政治風險管理。

綠營猛啃兒少事件的「血饅頭」非首次，在總統選戰用新北餵藥案打擊市長侯友宜，即便最後查無實證，侯已傷痕累累，當時也陪葬幼教從業人員信譽。

幼兒園性侵案早在前年發生，當時不見綠營民代強烈關切，但在國會改革法案藍白聯手下，綠營節節敗退，要反攻藍白，性侵案就是最好破口，可「拉柯打蔣、一次滿足」，最近一周才會不停猛攻。

不僅民進黨議員聯手黨中央批判蔣市府，監察院也批判市府未公布園所名稱是「變相保護加害人」，教育部次長張廖萬堅在行政院會助攻，批市府很多該做沒做，卻無視中央負責的檢討報告拖了半年才要「開會報告」，顯然中央的社安網也破了大洞，綠營怎有臉把責任推得一乾二淨？