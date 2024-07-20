幼園狼師案 蔣萬安道歉：全力彌補

台北市信義區某私立幼兒園的園長兒子涉嫌性侵學童案延燒數日，市長蔣萬安昨首度鞠躬道歉表示，身為台北市的大家長，他的責任就是保護孩子不受傷害，北市任何一個孩子受到傷害，都是他的責任，他都必須承受，也應該用盡全力去彌補，「我身為北市長，要向受傷的孩子和家長致上歉意」。

蔣萬安昨出席台北市政府警察局「卸新任分局長聯合布達交接典禮」，原未安排聯訪，但面對媒體詢問性侵案，鞠躬道歉。

蔣萬安也說，近來的幼兒園事件，不論發生在以前還是現在，或在法令或政策上可以更加完備，都會檢討改進，避免類似案件再發生，造成孩子和家長的不安。

府院黨本周發起猛攻，蔣萬安多次親上火線回應，知情人士指出，蔣萬安道歉關鍵在二○二二年七月第一案爆發時，未查到證據，當時教保條例尚未修正，疑似加害人不符停職要件，但市府理應讓加害人暫時調離教學現場，這部分成為最大瑕疵，直到去年七月第二案爆發，加害人才被羈押，但這段時間恐有更多幼童受害。

4大爭議 綠1周內猛攻北市府 製表／地方社會中心

知情人士表示，蔣萬安雖知道第一案發生在柯文哲任內，但昨天上午市府開會，蔣認為政府是延續的，身為北市長，就該為過去的錯誤道歉，不須再跟綠營起舞，流於政治口水戰，應該立刻撫平家長之心，雖市府內部有「辯護到底」的聲音，但蔣仍決心道歉，才是負責任的政府。

另外，北市教育局官員在回應媒體第一案時加害人為何未停職，語出「如果是誣告呢？如果小朋友說錯呢？」也引發戰火。藍營人士也說，官員這直白的反應，是這幾天在府院黨猛攻的龐大壓力下，情緒到了臨界點，但也令市府不知該如何再為教育局辯護。

藍營人士說，雖然有人覺得為蔣萬安道歉抱屈，但蔣的態度與未道歉的柯文哲和全部推給地方的中央高下立判，蔣的作為也為已壓力沉重的基層釋壓。

國民黨議員詹為元認為，在現有規定和法令上，北市府作為沒有問題，也有做到該盡責任，但不代表制度本身沒問題，主政者應該承擔責任；蔣萬安身為台北市長，地方父母官就是要保護台北市民，沒做到當然需要道歉。道歉後，外界應關注地方制度、中央母法的推動修法，而非續噴政治口水，咎責誰應負最大責任。