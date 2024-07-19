快訊

20:20地牛翻身！花蓮近海地震規模4.5 最大震度3級

高市：獲報狼師案立即處置 國民黨刻意混淆視聽

中央社／ 高雄19日電

台北市幼兒園性侵案延燒，國民黨稱，衛福部對台北、高雄狼師性侵雙標。高市教育局長吳立森表示，2案完全不同，此說法是刻意混淆視聽；高市2023年獲報立即配合檢調，該師也收押。

國民黨今天在社群媒體臉書（Facebook）指出，衛福部雙標又消費狼師案，「請賴政府停止政治操作，保護孩子是首要責任」。在高雄有犯行長達20年狼師，媒體受限「兒少法」，報導資訊有所限制，衛福部未表態；但衛福部對台北狼師案卻稱「不能公布是誤解」。

高雄市教育局今晚發布新聞稿表示，針對國民黨及部分人士刻意將台北幼兒園性平事件與高雄類比是刻意混淆視聽。

吳立森說，教育局去年3月獲報後，第一時間立即與橋頭地檢署配合展開調查、收押該名教師，與學童隔離，且依相關法令於調查結果確定後，在今年6月予以解聘、永不錄用。

吳立森強調，高雄在第一時間通報並配合檢調收押教師，確保學童安全。台北案件在於北市府早在2022年7月獲報，但未依規定立即通報，仍讓涉案教師持續與幼兒接觸，導致校園再次發生性平事件。

吳立森呼籲，有心人士莫再胡亂比較，誤導社會大眾。高市府在此案於調查結果出來後教育局即「解聘」、「永不錄用」，跟台北幼兒園案僅「停聘」，處置強度完全不同。

教育局 狼師 衛福部

延伸閱讀

影／柯文哲參加南投城隍夜巡 狼師案是否道歉他這麼說

幼兒園狼師案衛福部9月才要報告 兒團：這速度難守護兒少

幼兒園狼師案 衛福部去年10月接獲通報 啟動重大性侵檢討

幼兒園狼師案蔣萬安道歉 衛福部長：希望地方積極、承擔多一點

相關新聞

影／狼師案在任內就被通報！柯文哲承認需檢討 再被問是否道歉反應曝光

台北市幼兒園狼師案延燒，民眾黨主席柯文哲案發時擔任台北市長，外界認為狼師案台北市府處理不當，柯文哲應道歉。柯文哲今晚到南...

高雄犯案20年狼師案「未獲中央表態」藍營轟雙標 市府點出不同之處

北市幼兒園狼師案風波延燒，衛福部稱媒體不能公佈加害人是誤解，但國民黨部質疑，高雄一名狼師今年4月被揭發20年間性侵16童...

北市幼兒園狼師父親曾在苗栗開業 鍾東錦證實

台北市幼兒園性侵案持續延燒，傳出加害人毛畯珅的父親曾在苗栗開托兒所。苗栗縣長鍾東錦今天證實，警方已對當時在該托兒所工作的...

幼兒園性侵案嫌疑人之父 曾在苗栗開托兒所長達15年

台北市信義區一家私立幼兒園業者的兒子涉嫌性侵、偷拍女童案件，引發社會譁然，涉案者的父親曾在苗栗縣後龍鎮開設托兒所長達15...

私幼性侵案挨批調查報告蓋牌 北市府：已提供認定委員會決議紀錄

北市某私立幼兒園性侵案，議員林延鳳質疑，向北市教育局調閱2022年7月調查紀錄，遭以兒少權法為藉口而不提供，她不滿議員對...

幼兒園狼師案衛福部9月才要報告 兒團：這速度難守護兒少

台北市幼兒園發生狼師性侵20孩童事件，衛福部去年10月接獲台北市通報，今年3月函請教育部提出檢討報告，卻要在今年9月才要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。