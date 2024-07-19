高市：獲報狼師案立即處置 國民黨刻意混淆視聽

台北市幼兒園性侵案延燒，國民黨稱，衛福部對台北、高雄狼師性侵雙標。高市教育局長吳立森表示，2案完全不同，此說法是刻意混淆視聽；高市2023年獲報立即配合檢調，該師也收押。

國民黨今天在社群媒體臉書（Facebook）指出，衛福部雙標又消費狼師案，「請賴政府停止政治操作，保護孩子是首要責任」。在高雄有犯行長達20年狼師，媒體受限「兒少法」，報導資訊有所限制，衛福部未表態；但衛福部對台北狼師案卻稱「不能公布是誤解」。

高雄市教育局今晚發布新聞稿表示，針對國民黨及部分人士刻意將台北幼兒園性平事件與高雄類比是刻意混淆視聽。

吳立森說，教育局去年3月獲報後，第一時間立即與橋頭地檢署配合展開調查、收押該名教師，與學童隔離，且依相關法令於調查結果確定後，在今年6月予以解聘、永不錄用。

吳立森強調，高雄在第一時間通報並配合檢調收押教師，確保學童安全。台北案件在於北市府早在2022年7月獲報，但未依規定立即通報，仍讓涉案教師持續與幼兒接觸，導致校園再次發生性平事件。

吳立森呼籲，有心人士莫再胡亂比較，誤導社會大眾。高市府在此案於調查結果出來後教育局即「解聘」、「永不錄用」，跟台北幼兒園案僅「停聘」，處置強度完全不同。