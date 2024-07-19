北市幼兒園狼師父親曾在苗栗開業 鍾東錦證實

台北市幼兒園性侵案持續延燒，傳出加害人毛畯珅的父親曾在苗栗開托兒所。苗栗縣長鍾東錦今天證實，警方已對當時在該托兒所工作的教保員進行訪視，盼不要有類似事件。

苗栗縣政府今天發布新聞稿表示，經縣府教育處初步調查，毛畯珅的父親曾在民國86年11月申請立案在後龍開設托兒所，該所在101年1月31日申請撤銷立案，未改制為幼兒園。

苗栗縣府教育處指出，經調查該托兒所歷年教職員工資料，並沒有發現毛畯珅的相關資料，101年時毛畯珅應該還在高中就學階段。

鍾東錦今天接受媒體聯訪表示，目前尚未接到任何家長投訴，已掌握當時在該托兒所工作的教保員，大部分都是苗栗人，苗栗警方已成立專案針對當時的教保員進行訪視，希望不要有類似事件，會隨時與台北警方、檢方保持聯繫。

已遭廢照的台北市培諾米達幼兒園長兒子毛畯珅涉性侵多名幼生，北市府教育局民國111年7月首次收到園方校安通報，當時調閱監視器查無明顯異狀，檢方偵查後也以不起訴處分，直到112年7月再次收到園方通報，始知有多名兒童受害。