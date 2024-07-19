快訊

20:20地牛翻身！花蓮近海地震規模4.5 最大震度3級

北市幼兒園狼師父親曾在苗栗開業 鍾東錦證實

中央社／ 苗栗縣19日電
台北市信義區一家私立幼兒園負責人的兒子涉嫌性侵，業者曾在苗栗縣開設托兒所長達15年，縣長鍾東錦強調對此案極度重視。聯合報資料照片
台北市信義區一家私立幼兒園負責人的兒子涉嫌性侵，業者曾在苗栗縣開設托兒所長達15年，縣長鍾東錦強調對此案極度重視。聯合報資料照片

台北市幼兒園性侵案持續延燒，傳出加害人毛畯珅的父親曾在苗栗開托兒所。苗栗縣長鍾東錦今天證實，警方已對當時在該托兒所工作的教保員進行訪視，盼不要有類似事件。

苗栗縣政府今天發布新聞稿表示，經縣府教育處初步調查，毛畯珅的父親曾在民國86年11月申請立案在後龍開設托兒所，該所在101年1月31日申請撤銷立案，未改制為幼兒園。

苗栗縣府教育處指出，經調查該托兒所歷年教職員工資料，並沒有發現毛畯珅的相關資料，101年時毛畯珅應該還在高中就學階段。

鍾東錦今天接受媒體聯訪表示，目前尚未接到任何家長投訴，已掌握當時在該托兒所工作的教保員，大部分都是苗栗人，苗栗警方已成立專案針對當時的教保員進行訪視，希望不要有類似事件，會隨時與台北警方、檢方保持聯繫。

已遭廢照的台北市培諾米達幼兒園長兒子毛畯珅涉性侵多名幼生，北市府教育局民國111年7月首次收到園方校安通報，當時調閱監視器查無明顯異狀，檢方偵查後也以不起訴處分，直到112年7月再次收到園方通報，始知有多名兒童受害。

北市府 托兒

延伸閱讀

幼兒園性侵案嫌疑人之父 曾在苗栗開托兒所長達15年

網友「吐槽」苗栗步道環境 鍾東錦：持續加強全面盤點

30多年前榮景重現！苗栗通霄沙雕藝術節湧上萬人潮 鎮民感動多年未見塞車

大矽谷計畫中央、地方達共識 苗栗3塊地啟動可行性評估

相關新聞

影／狼師案在任內就被通報！柯文哲承認需檢討 再被問是否道歉反應曝光

台北市幼兒園狼師案延燒，民眾黨主席柯文哲案發時擔任台北市長，外界認為狼師案台北市府處理不當，柯文哲應道歉。柯文哲今晚到南...

高雄犯案20年狼師案「未獲中央表態」藍營轟雙標 市府點出不同之處

北市幼兒園狼師案風波延燒，衛福部稱媒體不能公佈加害人是誤解，但國民黨部質疑，高雄一名狼師今年4月被揭發20年間性侵16童...

北市幼兒園狼師父親曾在苗栗開業 鍾東錦證實

台北市幼兒園性侵案持續延燒，傳出加害人毛畯珅的父親曾在苗栗開托兒所。苗栗縣長鍾東錦今天證實，警方已對當時在該托兒所工作的...

幼兒園性侵案嫌疑人之父 曾在苗栗開托兒所長達15年

台北市信義區一家私立幼兒園業者的兒子涉嫌性侵、偷拍女童案件，引發社會譁然，涉案者的父親曾在苗栗縣後龍鎮開設托兒所長達15...

私幼性侵案挨批調查報告蓋牌 北市府：已提供認定委員會決議紀錄

北市某私立幼兒園性侵案，議員林延鳳質疑，向北市教育局調閱2022年7月調查紀錄，遭以兒少權法為藉口而不提供，她不滿議員對...

幼兒園狼師案衛福部9月才要報告 兒團：這速度難守護兒少

台北市幼兒園發生狼師性侵20孩童事件，衛福部去年10月接獲台北市通報，今年3月函請教育部提出檢討報告，卻要在今年9月才要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。