北市幼兒園性侵案 記協盼修法協助媒體揭弊

台北市培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅涉性侵學童案，引發社會譁然。記協今天發表聲明提及因兒少法規定，在報導上產生「寒蟬效應」，致使兒少新聞未盡完整，盼政府修法協助媒體「揭弊」。

台北市培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅性侵多名女童一案，引發社會震撼，在媒體報導方面有不少人質疑沒有報導出案件全方位實情。對此，台灣記者協會今天發出聲明呼籲，主管機關及立法單位，應協助媒體新聞報導的「揭弊」功能，賦予大眾「知情權」保障，並敘明相關法規中關於「揭露兒少身分資訊」的範圍。

台灣記者協會希望透過相關單位的幫忙，讓媒體避開紅線，萬不可統包式認定所有關於兒少的資訊揭露都屬違規，延伸媒體對兒少新聞的寒蟬效應，就像毛畯珅一案在當時因媒體未能即時報導揭露該園名稱，讓不知情家長後續送孩子入園而受侵害的憾事。

記協表示，目前已有多部法規嚴格控管媒體，包含兒少法、性侵害防治法等，限制媒體不得揭露被害者身分，以免對當事人不良影響，相關懲處，一旦踩紅線的開罰一次就新台幣3萬元，且同一機構累加，第2次6萬、最高15萬元。

記協重申，媒體保護兒少的心與社會大眾一致，在聲明中也提及過往在臉書爆料公社亦揭露不少兒虐案，鑒於台灣民眾對兒少族群有著強烈正義感、想為其主持公道等社會風氣與精神，媒體受限法規綁手綁腳，卻只能背負「主流媒體都不報」的罵名，實際上早已報導，但內容隱諱，影響了被害當事人自身的申冤投訴，皆不利社會正向發展。

至於兒少新聞如何報導，記協不建議採事前審查，保持新聞自由，但建議政府應修法，讓兒少法針對傳播新聞類別，加上「對兒少有害之影響」評估機制。

記協希望由政府部門、專家學者、公民團體、媒體從業人員等組織專責單位，共同審視與界定兒少新聞報導的慣例及準則，處理檢舉案件，來防堵有害新聞，且不錯殺或阻礙對兒少有益的新聞報導，好兼顧大眾知情權，亦讓犯罪的加害者惡行被揭露，進而起到嚇阻作用，同時更可避免其他人因不知情而持續受害。