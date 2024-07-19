聽新聞
test
0:00 / 0:00

受害家長6質疑 批北市府踢皮球

聯合報／ 記者葉冠妤楊正海黃婉婷林銘翰／台北報導
北市某私立幼兒園爆發「園長之子」性侵、猥褻多名女童案，勵馨基金會、立委林月琴、吳沛憶昨開記者會。記者葉冠妤／攝影
北市某私立幼兒園爆發「園長之子」性侵、猥褻多名女童案，勵馨基金會、立委林月琴、吳沛憶昨開記者會。記者葉冠妤／攝影

台北市信義區私立幼兒園爆發狼師性侵案，勵馨基金會執行長王玥好昨天代念家長聲明，一度哽咽，表示勵馨長期陪伴性受害者，看到此案受限孩子年紀，陳述、舉證能力有限，家長無法取得相關證據，只能懷抱自責、愧疚的心情，一方面要保護孩子，一方面又陷入被害人漩渦反應。

家長聲明並提出質疑，認為台北市教育局消極調查、加害人調查期間未停職、家長無法取得調查報告及監視器畫面、園內員工知情隱匿、寫信給台北市長蔣萬安無回應、諮商預算不足等。立委吳沛憶指出北市教育局有三大缺失，包括只看監視器就結案、司法調查期間未將狼師停職；家長調閱監視器，教育局竟要園方陪同。

立委林月琴則指出，此次漏洞應納入檢討、修法，包括調整不當對待認定委員的比例，且為防堵不肖業者借屍還魂，教育部網站應結合司法判決、電子地圖街景實況，讓家長第一時間得知惡質幼兒園。

蔣萬安表示，他上任後，去年七月接獲第一個通報，馬上緊急處置，依法處最重罰，加害人則終身不得任職。他對法規提出三大建議，一是兒少權法第六十九條，是否公布犯嫌和機構名稱，需明確規範，希望中央修法。其次，對於機構隱匿不報，提高罰則到至少六十萬元以上，重大案件甚至應有刑責。三是整合相關法規、對於是否公布機構及行為人，能有專區、明確標準。

至於對受害家長寫信未回應，蔣萬安表示，不管市長信箱或一九九九，列管局處對相關案件都有回覆。北市教育局副局長陳素慧昨天鞠躬道歉，對於她先前受訪稱「如果是誣告呢？如果小朋友說錯呢？」造成觀感不妥感到抱歉，她強調絕非指小朋友會說謊。

台灣民眾黨昨發聲明，表示此案首次通報在前市長柯文哲執政時期，對於教育前線的訪視與訪談應加強。教育部次長張廖萬堅昨表示，北市教育局身為第一線地方主管機關，對疑似幼兒性侵案應提高警覺，尤其幼兒表意能力不清，調查方式應更多元。

兒少權法 吳沛憶 幼兒園 張廖萬堅 教育局 教育部 柯文哲 監視器 蔣萬安

延伸閱讀

幼兒園性侵案受害家長怨寫信給市長無回應 蔣萬安：列管局處都有回覆

幼兒園性侵案家長指致函未回 蔣萬安：應有回覆

川普要台灣付保護費 蔣萬安指出這一點最重要

內湖昨晚停電影響3279戶 蔣萬安：民眾人心惶惶

相關新聞

立委籲修兒少權法 公布狼師姓名

台北市信義區私立幼兒園爆發狼師性侵案，衛福部將於一個月內訂定「例外事件」報導原則。民進黨立委林月琴主張，修法比照國外公布...

受害家長6質疑 批北市府踢皮球

台北市信義區私立幼兒園爆發狼師性侵案，勵馨基金會執行長王玥好昨天代念家長聲明，一度哽咽，表示勵馨長期陪伴性受害者，看到此...

幼兒園性侵案北市遭疑諮商預算不足 社會局駁：子虛烏有的指控

北市幼兒園長之子涉嫌性侵女童案，部分受害家長提出北市教育局消極調查、加害人調查期間未停職、諮商預算不足懇請增列等6大質疑...

北市幼兒園性侵案燒向柯 民眾黨：當時未拍到有力證據

台北市某私立幼兒園爆發狼師性侵案，前後任市府遭指控應作為而不作為，台灣民眾黨今天發布聲明表示，此案首次通報發生在台北市前...

北市幼兒園昔爆發性侵案件大門遭噴漆 涉案男傍晚到警局說明

台北市信義區一家私立幼兒園，爆發園長兒子狼師對多名幼童性侵案件，今天淩晨，原先幼兒園兩家機構地址，鐵門遭人噴漆「性侵幼兒...

影／幼兒園性侵案北市教育局因「這句話」惹議 副局長今鞠躬致歉

北市幼兒園長之子涉嫌性侵女童案延燒，民進黨發言人戴瑋姍爆北市教育局回應「萬一小孩講錯，是不是誣告」。北市教育局副局長陳素...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。