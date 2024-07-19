受害家長6質疑 批北市府踢皮球

台北市信義區私立幼兒園爆發狼師性侵案，勵馨基金會執行長王玥好昨天代念家長聲明，一度哽咽，表示勵馨長期陪伴性受害者，看到此案受限孩子年紀，陳述、舉證能力有限，家長無法取得相關證據，只能懷抱自責、愧疚的心情，一方面要保護孩子，一方面又陷入被害人漩渦反應。

家長聲明並提出質疑，認為台北市教育局消極調查、加害人調查期間未停職、家長無法取得調查報告及監視器畫面、園內員工知情隱匿、寫信給台北市長蔣萬安無回應、諮商預算不足等。立委吳沛憶指出北市教育局有三大缺失，包括只看監視器就結案、司法調查期間未將狼師停職；家長調閱監視器，教育局竟要園方陪同。

立委林月琴則指出，此次漏洞應納入檢討、修法，包括調整不當對待認定委員的比例，且為防堵不肖業者借屍還魂，教育部網站應結合司法判決、電子地圖街景實況，讓家長第一時間得知惡質幼兒園。

蔣萬安表示，他上任後，去年七月接獲第一個通報，馬上緊急處置，依法處最重罰，加害人則終身不得任職。他對法規提出三大建議，一是兒少權法第六十九條，是否公布犯嫌和機構名稱，需明確規範，希望中央修法。其次，對於機構隱匿不報，提高罰則到至少六十萬元以上，重大案件甚至應有刑責。三是整合相關法規、對於是否公布機構及行為人，能有專區、明確標準。

至於對受害家長寫信未回應，蔣萬安表示，不管市長信箱或一九九九，列管局處對相關案件都有回覆。北市教育局副局長陳素慧昨天鞠躬道歉，對於她先前受訪稱「如果是誣告呢？如果小朋友說錯呢？」造成觀感不妥感到抱歉，她強調絕非指小朋友會說謊。

台灣民眾黨昨發聲明，表示此案首次通報在前市長柯文哲執政時期，對於教育前線的訪視與訪談應加強。教育部次長張廖萬堅昨表示，北市教育局身為第一線地方主管機關，對疑似幼兒性侵案應提高警覺，尤其幼兒表意能力不清，調查方式應更多元。