立委籲修兒少權法 公布狼師姓名

台北市信義區私立幼兒園爆發狼師性侵案，衛福部將於一個月內訂定「例外事件」報導原則。民進黨立委林月琴主張，修法比照國外公布校名、加害者姓名，並擬定報導原則，避免有心人挾怨報復；前立委王婉諭則表示，對於托嬰中心、幼兒園等機構，應適度放寬報導限制。

王婉諭說，「兒少權法」原本是為了保護兒少隱私，避免孩子受到二次傷害，卻導致媒體無法揭露加害人資訊，反而成為加害者的保護傘。林月琴說，媒體報導原則尚未修法前，裁罰權在地方政府，即便監察院已公開校名、加害者姓名，依現行法規，媒體報導還是有被開罰的風險，衛福部不應在修法及訂出例外報導原則前，就對外喊話可以報導校名。

林月琴指出，近年來孩童受到不當對待、虐待案件愈來愈多，衛福部應要調修法規，否則媒體不報導，地方縣市政府沒有壓力，且家長在不知情下，一直把孩子送到幼兒園，主張修法比照國外公布校名，加害者姓名，並擬定報導原則。

國民黨立委提出台版梅根法案，將對兒少權法與性防法提出修法，依再犯危險程度適度揭露加害者個資，並開放媒體適度報導。但曾為兒福聯盟基金會執行長的立委王育敏卻未連署法案。

王育敏說，她支持衛福部先舉行專家學者會議，討論媒體報導原則後再提出修法，若草率修法很可能錯殺無辜，如新北餵藥案件被大肆報導，最後證明根本沒餵毒，結果幼兒園也倒了。

王育敏說，雖然揭露加害人個資可達到示警作用，但示警要很細膩，一旦過度揭露加害人恐引發社會公審、獵巫等情事，她將審慎思考後再提出版本。

衛福部次長周志浩表示，衛福部已說明，只要報導不會揭露被害者身分就能報導，但「不要被識別出來」是不確定的法律概念，會在一個月內集思廣益訂出容易執行的指引，後續有需要，該修法就修法。

幼兒園已換團隊 仍遭噴漆

記者廖炳棋／台北報導

台北市信義區私立幼兒園發生狼師性侵女童案件。一名黃姓男子昨晨在幼兒園兩家機構鐵門噴漆「性侵幼兒」字眼及涉案男老師的姓名，但目前兩機構已由新業者經營。警方經調閱監視器後，通知黃男到案，他坦承噴漆。信義警分局指出，黃姓男子到案後坦承不諱，訊後依妨害名譽、毀損罪嫌，函送台北地檢署偵辦。