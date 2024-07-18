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北市幼兒園狼師案 民眾黨認「確有值得檢討之處」

中央社／ 台北18日電
台北市信義區一家私立幼兒園爆發園長兒子狼師對多名幼童性侵案件，昨天深夜，幼兒園鐵門遭人噴漆寫上不雅字眼，由於目前該處幼兒園及托嬰中心已是新業者在經營，遭噴漆的業者感到相當無奈，上午也趕緊請人清除噴漆字樣。記者杜建重／攝影
台北市信義區一家私立幼兒園爆發園長兒子狼師對多名幼童性侵案件，昨天深夜，幼兒園鐵門遭人噴漆寫上不雅字眼，由於目前該處幼兒園及托嬰中心已是新業者在經營，遭噴漆的業者感到相當無奈，上午也趕緊請人清除噴漆字樣。記者杜建重／攝影

台北市幼兒園爆出性侵學童案引發關注。民眾黨今天表示，回頭檢視過程，在兒少保障與教保員停職的衡平之間，相關主管單位確實值得檢討，除調閱監視器，教育前線的訪視與訪談應加強，避免發生內部包庇。

台北市培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅涉性侵學童案，部分家長質疑北市教育局消極調查，導致多名兒童持續受害。教育部次長張廖萬堅今天表示，台北市政府程序與調查「有很多應該做沒有做的部分」，就停職一事，教育部民國110年函知地方政府的處理機制，可以命該教保員請假或暫時離開校園，以維幼兒權益。

民眾黨今天透過聲明表示，台北市發生令人痛心的幼兒園狼師案，狼師的行徑人神共憤、天理難容，感到十分痛心，每次個案牽涉的不只是一個孩子的一生，更是一個家庭的一輩子，不應因任何疏漏使孩子暴露在危險之中。

民眾黨指出，此案首次通報發生在民眾黨主席柯文哲擔任台北市長時期，接到通報後，相關局處即進行訪視與調查，然而據了解，當時監視器並未拍攝到足以佐證的有力證據，全案進入司法調查後，2023年檢方以不起訴處分，2023年7月陸續出現其他家長投訴，狼師被羈押後，才有更多證據被發現。

民眾黨說，回頭檢視這段過程，在「兒少保障」與「教保員停職」的衡平之間，相關主管單位確實有值得檢討之處，除了調閱監視器，教育前線的訪視與訪談應加強，以避免教育現場發生內部包庇或隱匿情事。

民眾黨指出，當幼兒園出現體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、其他身心暴力或不當對待之行為並遭到裁處，該幼兒園被公布周知的時間，也應該考慮修法適度延長，還給家長與大眾知的權利，並避免孩童遭到不可挽回的終身傷害。

幼兒園 民眾黨

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