北市幼兒園狼師案 民眾黨認「確有值得檢討之處」

台北市幼兒園爆出性侵學童案引發關注。民眾黨今天表示，回頭檢視過程，在兒少保障與教保員停職的衡平之間，相關主管單位確實值得檢討，除調閱監視器，教育前線的訪視與訪談應加強，避免發生內部包庇。

台北市培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅涉性侵學童案，部分家長質疑北市教育局消極調查，導致多名兒童持續受害。教育部次長張廖萬堅今天表示，台北市政府程序與調查「有很多應該做沒有做的部分」，就停職一事，教育部民國110年函知地方政府的處理機制，可以命該教保員請假或暫時離開校園，以維幼兒權益。

民眾黨今天透過聲明表示，台北市發生令人痛心的幼兒園狼師案，狼師的行徑人神共憤、天理難容，感到十分痛心，每次個案牽涉的不只是一個孩子的一生，更是一個家庭的一輩子，不應因任何疏漏使孩子暴露在危險之中。

民眾黨指出，此案首次通報發生在民眾黨主席柯文哲擔任台北市長時期，接到通報後，相關局處即進行訪視與調查，然而據了解，當時監視器並未拍攝到足以佐證的有力證據，全案進入司法調查後，2023年檢方以不起訴處分，2023年7月陸續出現其他家長投訴，狼師被羈押後，才有更多證據被發現。

民眾黨說，回頭檢視這段過程，在「兒少保障」與「教保員停職」的衡平之間，相關主管單位確實有值得檢討之處，除了調閱監視器，教育前線的訪視與訪談應加強，以避免教育現場發生內部包庇或隱匿情事。

民眾黨指出，當幼兒園出現體罰、霸凌、性騷擾、不當管教、其他身心暴力或不當對待之行為並遭到裁處，該幼兒園被公布周知的時間，也應該考慮修法適度延長，還給家長與大眾知的權利，並避免孩童遭到不可挽回的終身傷害。