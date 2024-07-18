幼兒園性侵案家長指致函未回 蔣萬安：應有回覆

台北市培諾米達幼兒園園長兒子毛畯珅涉性侵學童案，家長今天指曾致函台北市長蔣萬安卻無回應；蔣萬安下午說，初步了解市長信箱或市民熱線1999，業管局處對相關案件都有回覆。

培諾米達幼兒園部分家長發表聲明質疑北市府教育局消極調查，導致多名園童持續受害，家長曾致函蔣萬安，迄今沒任何回應，「是太忙？系統問題？還是假裝沒看到？」

蔣萬安上午在台北流行音樂中心出席2024潮台北起跑記者會，接受媒體聯訪表示，民國111年他還沒上任，但教育局有回報當時調閱監視器相關處置作為，如果外界有疑慮，北市很願意面對，也請副市長林奕華邀教育局、衛生局與社會局等共同檢視當時處理過程，如果有需要檢討的地方都願即刻改進。

此外，民主進步黨指教育局稱「萬一小孩講錯，是不是誣告」，民進黨發言人戴瑋姍說，這種話相當荒謬，教育局規避調查責任，推給無知孩子，遮掩沒實際調查的事實，相當離譜，教育局要負責。

蔣萬安表示，對幼兒園性侵案感到非常痛心，111年案子司法與警察都介入，是不起訴處分；去年7月接獲通報，當時有包括停職、終身不得任職、撤銷幼兒園許可、開罰法定最重罰則等處分，並一對一聯繫家長等，協助有轉託需求的家長，3個月內全部完成。

至於幼兒園性侵案報導準則，蔣萬安說，會提具體建議給中央政府，包含衛生福利部、國家通訊傳播委員會（NCC）與監察院，大家擬定明確標準，讓地方及媒體有所依循。

蔣萬安表示，應保護受害者以避免2次傷害，相關資訊公布原則須更明確；機構隱匿不報罰則要提高到至少新台幣60萬元以上，甚至要有刑責，而兒童及少年福利與權益保障法、幼兒教育及照顧法與兒童托育服務法草案未來希望一致，有明確標準判斷是否公布機構及行為人。