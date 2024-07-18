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教長：會讓機制更周全
台北市某私立幼兒園性侵事件引發家長不安，教育部長鄭英耀表示，沒有人願意發生這樣的事情，希望中央到地方一起努力，讓處理機制更加周全，保護受害者，懲處違法者。
根據教育部教保資訊網裁罰紀錄，該幼兒園自二○二三年八月至今年三月，共被罰四次，其中毛畯珅的母親、幼兒園負責人洪珮筠於二○二三年八月十八日因「幼兒園知悉有應停聘之教保服務人員，未依規定辦理」被罰卅萬，顯見當時已知其子毛畯珅惡行，但仍讓兒子繼續待在幼兒園。
二○二三年九月廿日，洪珮筠、毛畯珅分別因教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為、教保服務人員對幼兒有不當對待行為，分別被開罰六萬、六十萬元，其中毛男終身不得擔任教保服務人員。
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