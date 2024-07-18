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教長：會讓機制更周全

聯合報／ 記者李芯／台北報導
113年全國教育局（處）長會議在宜蘭舉辦，教育部長鄭英耀（中）在會後接受媒體聯訪，談到台北市幼兒園事件。記者李芯／攝影
113年全國教育局（處）長會議在宜蘭舉辦，教育部長鄭英耀（中）在會後接受媒體聯訪，談到台北市幼兒園事件。記者李芯／攝影

台北市某私立幼兒園性侵事件引發家長不安，教育部鄭英耀表示，沒有人願意發生這樣的事情，希望中央到地方一起努力，讓處理機制更加周全，保護受害者，懲處違法者。

根據教育部教保資訊網裁罰紀錄，該幼兒園自二○二三年八月至今年三月，共被罰四次，其中毛畯珅的母親、幼兒園負責人洪珮筠於二○二三年八月十八日因「幼兒園知悉有應停聘之教保服務人員，未依規定辦理」被罰卅萬，顯見當時已知其子毛畯珅惡行，但仍讓兒子繼續待在幼兒園。

二○二三年九月廿日，洪珮筠、毛畯珅分別因教保服務機構有教保服務人員對幼兒不當對待行為、教保服務人員對幼兒有不當對待行為，分別被開罰六萬、六十萬元，其中毛男終身不得擔任教保服務人員。

幼兒園 性侵 教育部 母親 鄭英耀

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