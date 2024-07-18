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現行標準混亂 朝野齊批

聯合報／ 記者黃婉婷林縉明張睿廷／台北報導
國民黨立委王鴻薇表示，現行法令規定媒體不得公布性侵加害者的姓名與機構，導致民眾認為遭「蒙在鼓裡」。現行標準混亂，衛福部應以此事件加以檢討。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
國民黨立委王鴻薇表示，現行法令規定媒體不得公布性侵加害者的姓名與機構，導致民眾認為遭「蒙在鼓裡」。現行標準混亂，衛福部應以此事件加以檢討。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照

台北市幼兒園狼師案震驚全台，行政院長卓榮泰昨強調，法律是保護被害人，如果解釋為保護加害人，可能誤解法律原意；朝野立委昨齊聲質疑現行標準混亂，更有綠委開出第一槍，下會期將提修法揭露學校校名跟加害人。

狼師案持續擴大，外界質疑，有家長曾向媒體爆料相關資訊，但礙於「兒童及少年福利與權益保障法」第六十九條規定，不得揭露兒少事件相關資訊因此未報導，遭批評是保護加害者，衛福部前日澄清，幼兒園名稱不受該法限制，媒體報導屬於揭弊性質，公布園所名稱、班級等並無疑慮。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，現行法條上授權不明確，導致媒體報導綁手綁腳，修法刻不容緩。立委林月琴指出，以往曾有媒體提供校名、住所、相關人士，甚至訪問校長而遭ＮＣＣ、地方政府開罰。她將比照國外，提案修法，揭露學校校名跟加害人，日前邀請兒少團體、媒體界舉行公聽會，下會期盡快送出法條。

國民黨立委王鴻薇批評，現行標準混亂，無論機關或媒體皆無所適從，監察院公布加害者資訊，但依法應該先邀學者專家討論。日後應建立機制，確立是否可以對外公布性侵案相關資訊、哪些情況可以公布，衛福部應邀集相關單位，訂定各方皆可遵從的規定。

修法 幼兒園 狼師

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