兒團：衛福部說詞反覆 鬆綁太草率

對於衛福部一改過去守護兒少、要求媒體不得報導園所名稱立場，堅持「兒少權法」從未規定不得揭露幼兒園名稱，還打算修法放寬規定，讓媒體報導校名。兒少團體批評，衛福部作法草率，缺乏整體規畫，未重視兒少保護重要性，這番言論無疑打臉自身。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，「兒少權法」第六十九條限制報導「足以辨識」兒少身分資訊，目的在於避免遭遇負面事件的兒少，被大眾、身旁親友及網友認出其身分，影響其後續人生發展，尤其涉及性不當對待等事件，若相關資訊在網路持續流傳，對孩童未來發展將造成深遠影響。

「兒少權法揭露兒少身分相關規定，應訂出例示框架（即報導原則），不該輿論聲音大就公布。」許雅荏說，若未經妥善規畫，衛福部就鬆綁「兒少權法」限制，恐犧牲兒少權益。若證據尚未明朗前，就對外報導，也會損及相關人士權利。

許雅荏建議，衛福部邀集媒體公會、專家學者等，明確列出規範，例如，媒體如為揭弊，可用何種方式揭露相關訊息。待凝聚共識後，再提出兒少權法未來修法方向，才能兼顧兒少權益與媒體揭弊。

事實上，立委林月琴等人與靖娟基金會，日前即針對「兒少權法」六十九條修法，召開公聽會，會中取得四項結論，一是以修法或行政指導方式，制定「兒少權法」兒虐相關揭弊型報導範例、例外條款，以期符合公共利益、示警與兼顧潛在受害者知情權；二為要求媒體訂定自律公約，經主管機關核定後同意，保留揭弊型報導空間；三為參考國外案例，針對報導內容適度開放；四是針對家外（托嬰中心、幼兒園等）設置相關條款，放寬報導限制。