指引模糊 北市府：中央卸責

北市某私立幼兒園教保員性侵案，能否揭露該園名稱，引發中央、地方論戰。北市府官員表示，中央相關指引模糊，如今「事後諸葛」，宣稱可揭露幼兒園名稱，這完全是在卸責。市長蔣萬安昨說，希望監察院、ＮＣＣ、衛福部等共同討論明確標準，讓地方遵循。

監委前天批評，北市府新聞稿並未揭露該園名稱，導致外界誤解兒童及少年福利與權益保障法六十九條，變相包庇加害人。衛福部也稱媒體報導該案可揭露名稱，引發各界討論。

市府官員指出，「兒少權法」主要在避免造成被害兒少身分資訊被識別，幼兒園是社區型機構，不像大學有幾萬人，該案又有廿多名受害者，若市府在新聞稿上公布幼兒園名稱，媒體報導後，受害者很容易被辨別，恐造成傷害。至於該幼兒園，已被廢止設立許可，不理解此時公布園所名稱，有何公共利益。

「我們感到非常痛心，家長所感受到的憤怒跟擔憂，我們感同身受。」蔣萬安說，市府會配合監察院調查，希望監察院、ＮＣＣ、衛福部等共同討論出明確的標準，讓地方政府在第一線執行時，能有規範遵循。此外，兒少權法第六十九條規定，媒體不得公布、報導得以識別被害人的相關資訊，其中有無保密義務的例外規範？

對於監委重話批市府未公布園所名稱，是變相包庇被害人，國民黨北市議員張斯綱表示，「這太扯了，太針對市長蔣萬安」。民進黨利用兒少事件做政治操作，實在很不應該，好像在吃「血饅頭」？

張斯綱指出，北市府公務員依照中央流程行事，但衛福部、監察院卻對北市府「落井下石」，加油添火想黑蔣萬安和前市長柯文哲。過去類似案件各縣市政府處理方式一致，不會特別揭露園所姓名，先前高雄也發生類似案件，也未公布，媒體也沒有報導，也沒有看到監委有出來說話。

國民黨議員詹為元表示，之前新北市發生餵藥案，有媒體和名嘴說出幼兒園名稱，就被ＮＣＣ開罰，中央主管機關對公布的標準不一致的時候，基層公務員無所適從，應該統一標準，才有所依循。