新聞眼／玩雙標還搞政治鬥爭

北市私立幼兒園園長之子涉嫌性侵、猥褻超過廿名女童，電腦存有六百多部性影像，引發眾怒，而監委主動發布新聞，公開幼兒園及犯罪者名稱，引起外界議論，擔心讓被害家庭二度受害，而衛福部卻認定「依法有據」，引發兒團不滿，認為政府態度反覆不定，漠視兒少權益。

對於「兒少權法」，衛福部採雙重標準，兩種詮釋。不久前，「兒少權法」修法公聽會時，與會人士曾要求公開此案相關訊息，避免其他幼童受害。然當時衛福部卻以遵守聯合國兒童權利公約、守護兒少為由，堅決反對因單一個案即大開「兒少權法」大門，認為不可放寬媒體報導校名的限制。

但隨輿論發酵，衛福部態度丕變，一度更改說法，認定幼兒園不算學校，不屬「兒少權法」施行細則限制報導範圍內，為媒體自行曲解法規，才會自我設限。但官方牽強狡辯之詞，引發媒體眾怒，多年來因報導涉案場域名稱，而被轄區衛生局重罰的個案，比比皆是，依照衛福部所言，竟只是誤會一場。

此案爆開後，監察院將砲口對向台北市政府，政治鬥爭意味濃厚，另逕自公告幼兒園、教保員全名，確有違法之虞。衛福部官官相護意味濃厚，辯稱「監委依據兒少權法第六十九條第四項例外規定公布園所資訊，一切合法、合乎正義。」但媒體問及例外事件係由哪一行政機關召開認定會議時，衛福部官員則支吾其詞。

政府社政體系對法條內容立場反覆多變，已非首例，今年初衛福部一度提出將以「兒少性剝削防制條例」來管理二次元兒少情色內容，引發網友、動漫界炸鍋，在立委出面協調後，隨即讓步，不再強制管理，改為創作者自律先行，強調「兼顧創作權益與兒少保護」，這番說法與幼兒園性侵案如出一徹。

為了消弭輿論抨擊，衛福部將疏失推給媒體，認為誤解一場，另急提修法方案，不禁令人懷疑，長期以來，「兒少權法」相關法令模糊、規範不足，但主管機關卻未主動修法，等到家長怒火難消，才將修法視為「解方」。

社政系統循兒權公約精神，守護兒少，不應隨輿論起伏，而朝令夕改，讓地方政府、基層實務工作者、媒體記者無所適從。「兒少權法」修法，擬定媒體報導指引，訂出「例外事件」定義，務必邀集各界專家深入討論，不應匆促決定，讓法令流於民粹，應兼顧兒少權益、大眾知情權。