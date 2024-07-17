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北市幼兒園教保員涉性侵 教長籲記取教訓

中央社／ 宜蘭17日電

北市幼兒園園長之子於111年至112年間涉性侵多名女童。教育部鄭英耀今天首度發聲，呼籲社會各界記取教訓，共同發展安全友善的支持系統。

台北市某幼兒園園長之子涉性侵6名女童遭起訴，台北地方法院訂8月宣判。監委16日公布幼兒園及涉案教保員的名稱，並立案調查台北市政府有無依法善盡調查及監督的責任。

教育部今天在宜蘭縣召開全國教育局處長會議，部長鄭英耀在會後聯訪時，首度對此事件發表看法。

鄭英耀表示，事發後社會有許多人感到憤怒和遺憾，他的心情也一樣，但他認為沒有教育單位願意發生這樣的事情，相信台北市也不樂見這樣的情況。現階段應該記取教訓，讓未來機制更為周全和細緻。

鄭英耀提到，這類事件的重點，一方面是保護受害者，一方面則是給予涉案者及時處置，例如暫時限制從事教育工作等，「這是一定要做的，未來從中央到地方，我們會一起來努力。」

鄭英耀強調，每個兒童都是父母親的寶，政府有責任讓下一代有更好的空間，將集結各縣市和民間力量，共同維護兒童的發展，建立更安全、友善的支持系統。

北市 幼兒園 性侵 教育部 狼師 鄭英耀

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