揪狼師 衛福部：可公布校名

台北市信義區某私立幼兒園一名狼師涉嫌性侵多名女童，受害者多達廿人，有家長曾向記者爆料，但媒體擔憂兒少權法第六十九條「不得揭露兒少事件身份資訊之相關規定」，而集體噤聲。衛福部保護司司長張秀鴛昨澄清，幼兒園名稱也不受兒少權法施行細則規定，故媒體報導此案時，屬於揭弊性質，因此公布園所名稱、班級等，並無疑慮，可放心報導。

「依兒少事件處理往例，幼兒園並未被視為學校，因此並無不得報導園所名稱、加害人身份等問題。」張秀鴛說，有些兒少保護案件發生在家內，加害者為父母、監護權人等，一旦揭露其姓名，會暴露兒少身分，兒權法中才約束媒體報導，本次事件屬家外性侵，不在前述範疇內。

張秀鴛表示，兒少權法目前正進入修法研議階段，未來將把足以辨識身分資訊等細節規範，由施行細則改納入母法，並刪去學校、班級等文字。修法過程中將持續徵詢各界意見，放寬報導限制，讓媒體不要擔憂。