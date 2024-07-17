監院查私幼性侵案 北市還原時間軸

台北市信義區某私立幼兒園爆性侵案。民進黨昨批評前市長柯文哲失職、現任市長蔣萬安卸責推託，擬到監察院檢舉北市府。國民黨立院黨團則駁稱民進黨不實指控，刻意模糊時間軸來批評蔣市府，獲取政治紅利，未來要推動相關修法，強化兒少保護。

監察委員葉大華、田秋堇、紀惠容表示，已持續追蹤關注該案發展，並於年初就台北市政府有無依法善盡調查及監督之責等情，立案調查中。台北市政府於三月十二日發布本案行政調查結果的新聞稿，既已作成公布姓名及機構名稱的行政處分，且該園已於去年停業，新聞稿卻又不對外揭露該園名稱，實有自相矛盾之處，且導致外界誤解「兒少權法六十九條」，變相包庇加害人。

對此，台北市教育局副局長陳素慧澄清，第一案發生時「教保服務人員條例」修正案仍未上路，且行政、司法調查皆無證據，才沒有將行為人停職。二○二三年三月新法修訂上路後，明定涉案人調查期間必須停職，直至去年七月第二案爆發後，園方才告知該案遭司法調查，因此針對園方刻意隱匿且未讓當事人停職，依新法裁處負責人卅萬元。

此外，二○二二年七月發生該案時，經調查未發現相關事證，沒有公告，去年七月第二案爆發後，行政調查屬實後，教育局於官網公告幼兒園名稱、行為人姓名，之所以沒再新聞稿揭露名稱，基於保護被害人的立場。

陳素慧強調，監察院稱「兒少權法」六十九條主要在於避免造成被害兒少身分資訊被識別而曝露其隱私，非包庇加害人，若新聞稿直接公布幼兒園姓名，恐對被害者甚至曾念過該幼兒園的學生，產生二度傷害，過去也沒有縣市會直接在新聞稿上公布。

陳素慧指出，若衛福部認為類似案件應園所姓名公布，應和地方政府講清楚公布時機點，例如，判決出爐、行政調查還是有通報就要公布。面對監察院質疑，將解中央主責機關相關規範，釐清公布規範與界線。

國民黨立委王鴻薇質疑民進黨舊案重炒，北市府二○二二年七月接獲通報，時任台北市長為柯文哲，查無證據；去年六月北檢為不起訴處分，七月蔣市府接獲首次通報，立即啟動行政調查，蔣市府依法在三個月內作出處分。