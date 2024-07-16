北市幼兒園狼師案 民進黨批柯蔣市府消極、藍白互推

北市某私立幼兒園園長之子涉性侵女童，民進黨今天質疑，事件早在2022年發生，卻到2023年7月才處理，2022年的台北市長是柯文哲，2023年新法上路，市長蔣萬安也沒有在第一時間採用新制積極作為，藍白互推讓家長不安。

民進黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培、許淑華今天上午召開記者會。簡舒培表示，幼兒園狼師案在2022年7月首案發生，當時的市長是柯文哲，第一時間教育局只調閱監視器畫面，沒有更多調查，放任教保員留在幼兒園。

她說，教育局把責任推給中央沒有法規能讓狼師離開學校。但事實上，教育部2020年7月就發函給全台教育局，教保條例修正期間，為保障幼兒權益，有發生性侵害、性騷擾、性霸凌，主管機關須採必要處分；教保服務機關人員有疑似性平或兒少事件，可經性平教育委員決議，讓教保人員離開教育現場，等候調查以維護幼兒權益。

簡舒培說，柯文哲沒有依照教育部函示辦理，推給中央無法規處理狼師，根本是說謊。她說，當時督導教育局的前副市長黃珊珊面對媒體提問稱，2022年中已離職，企圖推責給蔣萬安，但黃珊珊離職時間是2022年8月28日，第一起事件發生的時間點就在黃珊珊任內。如果當下就啟動行政調查，抓出惡質教保員，命其離開幼兒園，就不會有後續20多起案件。

簡舒培強調，蔣萬安市府有機會補救，卻應作為而不作為，2023年3月1日「教保服務人員條例」新法實施，明定涉案人於調查期間必須停職。當時針對狼師的調查仍在進行中，結果幼兒園未將涉案人停職，市府也沒有積極要求。

她說，呼籲蔣萬安從2022年首起案子全面徹查，民進黨也會考慮將該案送交監察院，對台北市政府提出糾正與彈劾。

許淑華指出，狼師從2021年2月就在幼兒園陪伴幼童，卻被家長指出沒有教保員資格，直到同年9月才取得教保員資格；她說，教保員知道躲過園內所有監視器，又有園長母親包庇，且狼師整天都在幼兒園，才會有600多部的影片出現，行徑令人髮指。

許淑華並說，收到離職員工的檢舉，狼師的母親、這間幼兒園園長，疑似「借殼」再營業，以員工的名字於今年5月新成立托嬰中心，雖負責人名字不是該園長，卻疑似在背後當藏鏡人，處理園所營運相關事務。她要嚴厲譴責柯文哲及蔣萬安，呼籲北市府亡羊補牢。

吳崢說，不論是柯文哲或蔣萬安，行政上都有充分法律授權的依據，不要胡扯法規不足；呼籲柯文哲負政治責任，蔣萬安出來面對、不要閃躲。