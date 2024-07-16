綠民代質疑狼師案北市無作為 王鴻薇：不實指控

北市某私立幼兒園園長之子涉性侵女童，民進黨質疑台北市長蔣萬安不作為。國民黨立委王鴻薇今天表示，這是不實指控。國民黨立委徐巧芯說，事發後她有召開協調會，讓家長與市府官員對話，民進黨台北市議員卻一聲不吭，現在才想要來抹黑、詆毀。

北市某私立幼兒園男教師涉性侵6名女童遭起訴，台北地方法院訂8月宣判。檢警另外接獲至少20名女童家長報案，並查扣男教師拍攝的大量女童性影像檔案。民進黨立委吳沛憶、民進黨台北市議員簡舒培質疑，整整一年期間，柯市府和蔣市府應作為而不作為，才導致更多孩童受害。

國民黨立委賴士葆、李彥秀、王鴻薇、徐巧芯、羅智強今天在立法院國民黨團召開「停止政治抹黑，兒少保護修法不漏接」記者會。

王鴻薇指出，2022年7月，柯市府接獲通報，台北市教育局有做行政調查，但調閱監視器並無查到相關證據，而受害家屬也走司法途徑，北檢在2023年6月做出不起訴處分，2022年12月上任的蔣市府也未接獲新的通報，直到2023年7月，蔣市府才第一次接獲通報。

王鴻薇表示，蔣市府接獲通報後，就啟動行政調查程序，過程中，狼師被羈押起訴，2023年8、9月間蔣市府就做出處分，包含幼兒園負責人罰新台幣60萬元，終身不得擔任教保服務機構負責人，狼師也被罰60萬元，終身不得擔任教保員，而也廢止該幼兒園的設立許可。

王鴻薇指出，民進黨稱蔣市府一年來通通沒有作為，這完全是不實指控。但也承認其中確實有法令未盡周全之處，未來將會全力推動修法，強化幼兒園的管理稽核跟處分。

徐巧芯表示，呼籲民進黨不要利用學童、家長做政治鬥爭，她在2023年8月12日就曾針對此案舉行協調會，蔣市府的教育局副局長親自出席，現在民進黨批評台北市長蔣萬安不作為，但調閱2023年關心此案的清單，只有她跟民進黨台北市議員洪婉臻。

徐巧芯表示，2023年8月，她在台北市議會舉行協調會，就是要讓家長能夠直接跟市府官員對話。她指出，今天有民進黨台北市議員召開記者會，拿出2021年、2024年的相關資料，為何獨漏2023年蔣市府的處置，這明顯心虛。

國民黨台北市議員張斯綱、鍾沛君等人，今天也在國民黨中央黨部召開記者會，質疑民進黨針對近期北市爆發的兒少事件，刻意模糊時間軸線來批評蔣市府，國民黨台北市議員張斯綱說，近期爆發兒少事件是有2個不同案子，但民進黨或網路側翼將這兩個案子混為一個案子。

鍾沛君則說，前台北市副市長黃姍姍、前北市府發言人陳智涵想要甩鍋，不要害到基層公務員；當時的教育局在111年的7月花了5天，看完一整個月的監視器，沒有看出其他的異狀，所以偵辦過程將近一年的情況之下，最後檢察官在112年做出了不起訴的處分。黃珊珊、陳智涵對於自己當時所轄的教育局做了什麼都不知道，遑論後續的追蹤跟監督，令大家感到非常遺憾。