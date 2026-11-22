犯下康建生技公司4死慘案的槍手躲在在台中市一家養生會館，維安特勤隊準備攻堅。 聯合報系資料照

「職場糾紛若長期累積而缺乏適當疏導，可能從工作摩擦演變成無法挽回的暴力悲劇。」政治大學勞工研究所教授成之約提醒，職場衝突並非小事，企業若能及早察覺異常並介入處理，才有機會避免怨懟一路累積而轉化為暴力。

成之約指出，企業不能只注意暴力發生當下，更應留意員工對工作的不滿情緒，包括是否曾出現報復的放話、嚴重的口頭威脅，或因勞資爭議與公司發生激烈衝突等預兆，這些訊號若未受到重視，原本可以透過溝通處理的職場糾紛，可能逐步升高。

他建議，企業不論規模大小都應建立員工申訴制度，讓員工覺得權益受損時有正式管道表達，資方才能及早了解員工困境，若內部申訴制度無法解決問題，也可透過勞工局等外部單位調解、仲裁或其他法律救濟，避免衝突持續累積。

成之約表示，許多公家機關或私人企業都導入ＥＡＰ員工協助方案（Employee Assistance Programs），委託專業機構提供心理諮商或輔導服務，讓員工在不滿或情緒低落時，有抒發情緒的窗口，一旦ＥＡＰ單位發現特殊狀況，也能回報事業單位，讓企業有機會及早介入。

他說，面談除了讓員工有發聲機會，也能展現事業單位對員工的在乎與重視，而非員工提出離職後就不管不顧，有些員工自提離職是帶著不滿或委屈，企業可由人資安排離職面談，了解員工離職原因和情緒，有助降低勞資衝突事件發生。

台灣輔導與諮商學會理事長郭麗安分析，有些人在成長過程中習慣被責罵、打罵或疏離對待，長大後遇到委屈、憤怒時，可能複製過去的互動模式，以攻擊方式處理問題；若又習慣將錯誤歸咎他人，面對職場挫折時，更可能產生報復心理。

郭麗安表示，企業處理資遣、解僱或重大職務爭議時，最好由人資或具溝通專業的人員介入，增加第三者緩衝，避免主管與員工直接對撞；若員工出現明顯威脅或情緒失控，也應優先確保人員安全，必要時尋求外部協助。