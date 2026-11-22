康建生技公司慘案經過4年後，公司繼續營運，但大門進出更嚴格。 記者賴香珊／攝影

「槍聲傳進廁所，腦海中快速閃過人生片段，深怕躲不過那一天。」David回想四年前四死一重傷槍擊案，迄今仍心有餘悸。

David說，當天他如往常到公司拜訪、洽談業務，進公司不久，大廳突然出現一名蒙面持槍歹徒；歹徒喝令他與另兩人進入男廁所，收起他們的手機，將他們推進廁間，「我第一時間想到的不是逃跑，而是電影裡的人質場景，擔心對方會無差別開槍」。

「我害怕極了，大氣都不敢喘，深怕些微聲響引起歹徒注意。不久，廁間的門把再度被轉動，我以為歹徒要把人拖出去槍殺，情緒繃緊到極點。」David說，歹徒沒拉人，而是又塞入一名外籍女員工，四個人擠在狹小空間裡，完全不敢發出聲音。

突然，大廳傳來女子驚呼聲，接著是槍響，「那時候不知道外面發生什麼事，只覺得像在殺戮戰場。」David坦言，聽到槍響那一刻，腦中開始快速閃過人生片段，想到家裡還有年幼孩子，想到自己還有很多事情沒完成，「我以為再也回不了家」，他默默祈禱，如果能平安走出去，一定要多花時間陪家人。

「槍響沒多久，狀況就解除了，但是被關進廁所的那十五分鐘，真是難熬。」David回憶，警方把他們救出男廁後，映入眼簾的是案發現場的慘況，辦公室及門口有人倒臥血泊中，他要拜訪的康建董事長賴敏男也遭受槍擊重傷。

David說，巨大槍響成了揮之不去的夢魘，他迄今仍會被突然出現的巨響嚇到，還曾在睡夢中回到那間男廁所，醒來發現自己已經離開案發現場多年，「生活雖然逐漸恢復正常，但並不代表那段記憶會消失」，有時突然想到那一天，心裡還是會不舒服，只能學習與記憶共存。

David很難理解自己為何會莫名地捲入這起震驚全國的血案，但他的人生觀已悄然改變。他說，以前總覺得工作可以慢慢做、想做的事可以以後再做，陪伴家人也總能找到下一個時間，但真正站在生死關頭才發現，所謂的「以後」，根本沒有人能保證。

「你不知道一個人什麼時候會遇到意外，更不知道明天和意外哪一個先來。」David說，他現在更珍惜家人，也提醒身邊朋友，不要把想做的事一再往後拖，不要等到真正失去時才後悔沒能好好陪伴，「想做的事情就趕快去做，不要一直想著以後」。

David現在仍持續接受心理師協助，但他不再把人生停留在那個下午。他說，自己更想記住的是從男廁走出來後重新看見家人的那一刻。

那天下午，David曾以為再也回不了家；多年後回頭看，他最想守住的是那個差點失去的家。「活著，就好好生活；家人還在，就好好陪伴。」