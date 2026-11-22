位於南投草屯的康建生技公司，2022年7月發生震驚全國的四死槍擊案。 聯合報系資料照

職場衝突釀殺機 二○二二年七月十四日傍晚，槍聲劃破民風淳樸的南投天空；男子李鴻淵闖進曾經任職的康建生技公司槍殺五人，造成四死一重傷。人稱「牛樟芝之父」的康建創辦人賴敏男死裡逃生，家屬擔憂其腦部重創無法承受打擊，沒讓他知道女兒與弟弟早已命喪槍下。 李鴻淵聲稱遭公司霸凌才犯下這起震驚社會重大命案，但法官認為沒有職場霸凌的證據。更一審判他死刑，最高法院已舉行「生死辯」決定其刑度。 政大勞工研究所教授成之約提醒，職場衝突非小事，企業若能及早察覺異常並介入處理，可避免怨懟一路累積轉化為暴力。

「父親是八十多歲老人，腦部受傷後，每天都在受折磨。雖然，法院更一審判處李鴻淵死刑，但如果不定讞、不執行，也只是謊言而已。」康建生物科技公司負責人賴彥合這句話，說得有些沉重。

賴彥合的父親是被稱為「牛樟芝之父」的康建創辦人賴敏男，他積極栽培女兒賴彥妤接班，不料，離職員工李鴻淵闖入康建公司槍殺賴敏男父女等五人造成四死一重傷，倖存的賴敏男出現嚴重認知與口語理解障礙，長年在國外發展的賴彥合不得不回鄉接掌事業。

李鴻淵在康建生技公司開槍奪走四條人命後，騎機車逃往台中。 圖／讀者提供

長期事業婚姻不順 全怪罪康建

李鴻淵二○一二年起任職康建生產課，因機器操作、工作分配等問題與主管多次衝突，被轉調園藝課，二○一四年離職。離職後，曾因持鐵棒攻擊昔日主管被控殺人未遂，法院最後判決無罪，但他對出庭作證的康建員工感到不滿，並長期將失業、婚姻不順歸因於康建相關人士，產生「一定要報仇」的念頭。

帶著三把槍躲工寮 闖公司行凶

二○二二年七月十四日中午十二時許，李鴻淵帶著三把槍及手銬潛進南投縣草屯鎮的康建公司一處工寮，這處工寮距離康建辦公大樓二八○公尺，他準備先制伏固定在下午一時左右到工寮的劉姓課長，在傍晚五時康建大門開啟時，騎車迅速抵達辦公大樓槍殺賴敏男等人。

當天下午一時三十分，他持槍控制進入工寮的劉，先將其銬在椅子上，賴敏男胞弟賴鋕卿三時十一分駕車到工寮也被控制。四時五十分左右，他近距離槍殺賴，再開槍殺死企圖逃跑的劉，騎著劉的機車抵達辦公大樓。他將大廳內的工作人員及洽辦業務的廠商共四人鎖進男廁，鎖定目標行凶。

李鴻淵闖進賴敏男女兒賴彥妤一樓辦公室，賴女發現異狀驚叫，命喪槍下；行政主任張姓女子聽見槍聲後下樓，也遭近距離開槍打死。賴敏男目睹張女倒臥血泊中轉身離開，連中兩槍，其中一顆子彈留在頭部內。

李鴻淵認為賴敏男等人俱死，騎車逃離，輾轉躲進台中市中清路一家養生會館，亮出凶槍對協助藏匿的好友說「出事了，五個人，我給他死」。警方隔天下午查出他藏匿處，在養生會館五樓員工休息室上方的夾層逮捕李鴻淵。

自稱遭霸凌無證據 法官不採納

李鴻淵被訴殺人等罪，雖曾在羈押期間抄寫佛經、念佛、寫日記，也曾在法庭上向被害人家屬委任律師下跪痛哭、請求代為道歉，聲稱遭昔日同事霸凌，但法官認為，他所指稱的職場霸凌等情節缺乏具體客觀證據，部分內容甚至與證據不符，不能單憑他的主觀認知就認定康建公司人員對他霸凌。

李鴻淵被捕時躲在台中市一家養生會館夾層。 聯合報系資料照／記者黃仲裕翻攝

死刑一致決釋憲後 首場生死辯

李鴻淵槍殺賴鋕卿被判無期徒刑，槍殺賴敏男成重傷判刑十三年，此部分及槍械等罪已判刑定讞入監服刑。槍擊殺害賴彥妤、張姓主任、劉姓課長部分，更一審今年六月判處他三個死刑，全案上訴最高法院，已於十一月九日舉行「死刑一致決」釋憲出爐後的首場「生死辯」。

這起血案發生四年多，康建廠房仍在、生產線持續運作，但企業核心幹部換了一輪，家屬擔憂腦部重創的賴敏男無法承受打擊，沒讓他知道女兒與弟弟已命喪槍下。南投地院判決李鴻淵應賠償賴家四千六百七十多萬元，但這筆錢迄今仍停留在判決書上。

近年職場衝突引發暴力事件屢見不鮮。高雄仁武區曾發生莊姓員工辦理離職當天持刀攻擊王姓主管，造成對方傷重不治；莊供稱長期遭死者找麻煩，法院判處他十四年六月徒刑。今年二月二十三日，台北市卅四歲阮姓男子與王姓主管爭執，持斧攻擊後駕車逃逸，王沒有生命危險，警方調查，阮因不滿主管不同意公司分擔交通事故費用而施暴。

遭遇職場衝突事件若缺乏適當的宣洩口，長期累積的不滿情緒很可能在一次爭執中突然失控，企業如何在職場衝突升高前發現危險訊號，避免暴力事件發生，相當重要。