專家促政府應完善死亡服務

「台灣進入超高齡社會後，家屬面對親屬死亡時可能出現不懂、不敢、不願、不信、不能等情況，不知道該如何處理，害怕法律責任或因經濟利益刻意隱瞞，也有人因身心障礙、失智、疾病或家庭功能破碎，沒能力處理。」台北大學社會工作學系教授曾敏傑建議，政府應重新檢視制度缺口。

曾敏傑表示，過去社會對死亡議題往往隱晦、不願公開討論，但超高齡社會來臨後，死亡不再是少數家庭偶爾遇到的事件。新莊、淡水棄屍案不能只停留在犯罪結果，應追問家屬為何沒有在第一時間找到正確管道，以在家死亡為例，後續牽涉醫療、警政、戶政、稅務、遺產、社福、殯葬等多個系統，但相關資訊散落各局處，缺乏單一處理窗口，民眾遇到事情時往往只能臨時上網查資料、四處詢問，容易在慌亂中做出錯誤決定。

曾敏傑舉自身經驗指出，去年父母相繼過世後，他才真正感受到死亡之後有一整套複雜程序，包括死亡證明、驗屍、除戶、遺產、拋棄繼承、保險等，且部分程序還有時效限制，殯葬業者因長期處理相關案件，常成為家屬最清楚的「第一個窗口」，凸顯政府缺乏跨部門整合平台。

他說，目前多數民眾仍是在醫院過世，院方有固定處理流程，真正需要注意的是在宅死亡者，未來隨著在宅善終、居家安寧照護逐漸受到重視，在家死亡比率可能提高，如果制度與資訊沒有同步準備，類似因恐慌、不懂程序或無力處理而衍生的案件，恐怕還會再發生。

他認為，政府應重新盤點「死亡之前、死亡當下、死亡之後」整套流程，建立清楚的單一入口與跨部門資訊平台，讓民眾知道遇到死亡時該找誰、怎麼做、有困難可以向誰求助。除了行政程序，更應加強死亡教育，讓社會不再把死亡視為禁忌，而是能夠事先理解、討論與準備，「我們要讓大家面對死亡時不要怕、不要慌，但要知道規矩、知道可以找誰幫忙」。

老盟秘書長張淑卿說，獨居老人、老老照顧及失能家庭問題會愈來愈普遍，政府除了擴充長照資源，更重要的是建立跨部門合作機制，才能及早發現高風險個案，或許可透過公私協力，針對全國長輩啟動每年一次面訪，了解整體照顧需求。