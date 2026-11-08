徐子胤：逮到精障的他 反心生憐憫不捨

新北市刑警大隊副大隊長徐子胤感概，現代台灣社會竟還會發生「棄屍長輩」悲劇。記者林昭彰／攝影

「平靜的周一深夜，時鐘指向十一點五十八分，辦公室電話突然響起，接起電話聽到『報告，箱屍命案』後，我怔了一下。」都什麼年代了，哪來箱屍命案？新北市刑警大隊副大隊長徐子胤，對這通在新莊分局偵查隊長任內的電話，印象深刻。

他說，當時下意識地要求鑑識人員再仔細確認，「該不會是塑膠人偶之類的吧」？聽到對方一句「看到腳趾頭，確定是人被裝在行李箱內」，立刻帶隊趕赴調查。

第一波調查無所獲 開始緊張了

徐子胤回憶，他觀察到棄屍現場附近至少五具監視器，研判應該會拍到棄屍過程，盤算著清晨六時應該就可破案，沒想到根據屍體腐化程度推測死亡時間調閱監視畫面竟沒有發現，「這時我就開始緊張了」。

徐子胤說，辦命案的第一步是確認死者身分，警方透過媒體公布死者背部蜘蛛刺青、光頭、小兒麻痺等特徵，動員員警地毯式查訪社區鄰里，過濾社政、戶役政、刑事警政系統資料庫，但始終沒有進展。

「屍體先套塑膠袋再封箱，扔在陰涼橋下淺水溝，期間幾次豪雨降低氣溫，導致行李箱內溫度變化較小，減緩氧化速度，也就是屍體受微生物或昆蟲影響減少，腐壞速度較慢。」徐子胤回憶，當年資深法醫及鑑識專家的提醒，讓專案小組推翻了死亡七到十天的判斷，擴大過濾監視畫面，確認犯嫌七月六日深夜拖著裝屍行李箱丟棄，而這個人竟是在新莊體育場附近賣粥的老闆。

徐子胤說，他看到犯嫌畫面就立刻知道身分，因為他有次跑步經過被對方攔下詢問「要不要買粥」。深入調查發現陳姓男子中度精障、母親重度精障，死者是肢障的父親，因陳面對偵訊一律不回應或答非所問，又沒任何證據顯示他涉嫌殺人，最後根據法醫解剖報告認定陳父因病自然死亡，陳意外發現年邁父親猝死，不知所措才將屍體裝箱扔棄。

家中唯一支柱倒下 社安網漏接

「家中唯一支柱倒下，問題便浮現。」徐子胤語帶幾分沉重地說，隨著案情明朗，釐清這家人生活現況後，反而令人心生憐憫與不捨；死者是全家唯一精神狀況良好的人，倒下之後，妻兒都沒能力處理，才發生裝箱棄屍憾事，這又是個被社會安全網漏接的案例，「不是沒人求助，而是那個唯一能求助的人先走了」。