民團籲穩定回收價格 社福介入

台灣資源回收體系愈趨完整，站在最前線的拾荒者卻面臨「資源回收物價格低、收入縮水、回收場消失、遭鄰里檢舉」等多重困境；民團呼籲政府建立穩定回收價格及補助機制，同時結合民間社福力量，及早發現社會角落的弱勢長者，提供更即時的支持與照顧。

五角拌回收平權協會創辦人施舜仁觀察，十年來回收物價格持續下跌，紙類每公斤僅約一點五元、寶特瓶一點八元，扣除拾運、分類與時間成本，拾荒者實際到手所剩無幾。

價格低迷也連帶衝擊回收產業，以台北市萬華地區為例，過去約有二十家大小回收場，除了因粉塵、機械及噪音問題成了鄰里嫌惡設施，回收物價格下跌導致利潤被壓縮，如今幾乎沒有一家持續經營，取而代之的是俗稱「小蜜蜂」的行動資收車，以比正規回收場更低的價格收購，進一步壓縮拾荒者的議價空間。

由於拾荒者常需將回收物暫存住處，等累積到一定數量才送到回收場變賣，因回收物堆置，容易被鄰居檢舉環境髒亂，因屢遭檢舉，處罰動輒兩千四百元以上，「一張罰單可能吃掉半個月收入」，讓拾荒者的生存更為窘迫。

五角拌回收平權協會認為，政府面對高齡拾荒者，不應只以開罰作為處理方式，針對環境髒亂問題，可採取勸導模式，並設法協助改善居家環境，降低高齡拾荒者因挨罰而陷入更深的經濟困境風險。

另外，政府可透過回收基金等政策工具，建立回收物價格穩定機制，讓回收物維持合理的經濟價值。政府也可提供適合拾荒者使用的分類、整理及暫存空間，由地方環保單位及民間公益組織共同協力，降低拾荒者與社區間的衝突。

協會指出，環境部已在雲林古坑設立示範點，透過空間改造與社區媒合，讓拾荒者有合法場域整理回收物，但這類模式仍局限於少數地區，若能擴大到都會區，或許能同時改善環境觀感，也讓拾荒者不必冒著被檢舉、開罰的風險工作。

長年對生活困頓的弱勢拾荒老人提供實質關懷協助的中華民國老人福利關懷協會表示，拾荒工作危險、拾荒收入又不穩定，回收物價格容易波動，希望政府能研議穩定回收價格機制，並與民間團體建立更緊密合作，透過社福團體較高密度的訪視服務，盡早發現隱藏在社區角落的拾荒長者，讓弱勢長輩獲得及時支持與照顧。